تصريح مثير للصحة العالمية عن أصل فيروس كورونا

قال عضو في بعثة منظمة الصحة العالمية الخاصة إلى الصين ، اليوم الأربعاء ، إن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن الأصل المفترض لوباء الفيروس كورونا غير موثوقة ، وذلك بعدما شككت واشنطن في شفافية التحقيق الذي تم اجراؤه، وفق ما ذكرت الصحافة الدولية.





انتهت بعثة منظمة الصحة العالمية يوم أمس الثلاثاء من تحقيقها في مدينة ووهان بدون العثور على مصدر وأصل واضح لظهور الفيروس، وهو ما يشير وفق ماذكرت الصحافة الفرنسية، إلى إن أعضاء التحقيق اضطروا إلى السير على حبل مشدود دبلوماسي أثناء إقامتهم ، في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة على إجراء تحقيق "قوي" وحذرت الصين من تسييس القضية.









دخل العالم بيتر داسزاك ، عضو تحقيق فريق منظمة الصحة العالمية ، مباشرة في السياسة الغامضة التي تغطي قصة أصل الوباء.





وقال داسزاك في تغريدة غامضة على تويتر إنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن " أن يبدو صارمًا تجاه الصين" ، مضيفًا: "من فضلك لا تعتمد كثيرًا على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، فك الارتباط المتزايد بفترة حكم ترامب والخطأ بصراحة في العديد من الجوانب".





كما غرد داسزاك أيضًا بقوله أنهم عملوا "بهدوء في ظل أكثر بيئة مشحونة سياسيًا".





وقد ارتبطت تعليقاته بمقال يشير إلى تعليقات وزارة الخارجية الأمريكية التي ألقت بظلال من الشك على شفافية تعاون الصين مع بعثة منظمة الصحة العالمية.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن البيت الأبيض "يدعم هذا التحقيق بوضوح" ، لكنه شارك كغيره في الانتقادات التي وجهت للصين بشأن أنها أخفت معلومات عن مهمة التحقيق الدولية.



