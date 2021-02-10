دراسة: المتعافون لا يحتاجون سوى جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة نيوشاتيل السويسرية، ان المتعافين من ان المتعافين من فيروس كورونا لا يحتاجون أكثر من جرعة واحدة من اللقاح لكي تستطيع أجسامهم في قتل الفيروس.





وتابع الباحثون، أن المتعافين من فيروس كورونا لا يحتاجون لأكثر من جرعة واحدة من اللقاحات المتاحة حاليا، والتي تعتمد على تقنية الحمض الريبي النووي، وفقا لما جاء في صحيفة "ديي ميل البريطانية.









وأشار الباحثون، إلى أن كمية مضادات الأجسام التي يحصل على المتعافين من فيروس كورونا من اللقاح، يحتوي على البروتينات المناعية القادرة على قتل الفيروس التي تتولد لديهم بفعل الجرعة الأولى، تتجاوز كثيرًا تلك التي تتولد عند الذين لم يصابوا بالوباء وتناولوا جرعتين من اللقاح.





وأوضحت نتائج الدراسة، انه بعد حقن المتطوعين بـ اللقاح، فقد سجل المتعافين من فيروس كورون ا مستويات اعلى من مضادات الأجسام بعد الجرعة الأولى على عكس المجموعة الأخرى التي حصلت على الجرعتين ولم تصب بالوباء.





وقال عالم الفيروسات الشهير فلوريان كرامر مدير المعهد الطبي في مستشفى جبل سيناء بنيويورك، ان المتعافين من فيروس كورونا وغير مصابين بهلم يحتاجوا إلا جرعة واحدة من اللقاح لكي تكون أجسامهم مضادات الفيروس بضعف المعدل 20 مرة التي أنتجها أجسام غير المصابين بالفيروس بعد تناولهم الجرعة الثانية من اللقاح.



