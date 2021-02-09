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أخبار العالم

فايزر تعد بمضاعفة إنتاجها من لقاح فيروس كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:37 ص
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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محمد علي
قالت إيمي روز متحدثة باسم شركة فايرز لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن الكفاءة والتحسينات في عملية الإنتاج ساعدت الشركة Pfizer على مضاعفة إنتاجها من لقاح فيروس كورونا في الشهر الماضي.

بينما لم تقدم الشركة أي أرقام إنتاج لدعم التقدير والزيادة التي ذكرتها المتحدثة، إلا أن إيمي روز، قالت إن شركة فايزر تتوقع خفض وقت الإنتاج إلى النصف تقريبًا، من 110 أيام إلى متوسط ​​60 يومًا لدفعة واحدة من لقاح Covid-19.

تقول شركة فايزر إن الدفعة الواحدة تعادل ما بين مليون إلى 3 ملايين جرعة.

ذكرت روز، إن إنتاج المادة الجينية التي تشكل أساس اللقاح استغرق في البداية 16 يومًا، لكنه سيستغرق قريبًا من تسعة إلى عشرة أيام فقط.

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، الأسبوع الماضي، إن الشركة تتوقع تسليم 200 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو.

سجلت الولايات المتحدة 86646 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و1465 حالة وفاة إضافية مرتبطة بالفيروس، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز، في تراجع واضح لأعداد المصابين في يومٍ واحد.

وخلال الأشهر الماضية وصلت أمريكا لذروة الإصابات حيث سجلت 400 ألف إصابة في يوم واحد و300 ألف كذلك، واستمر معدل الإصابات بـ200 ألف إصابة يومية، لوقت غير قصير، حتى انكسر الارتفاع الكبير، وهبطت الأعداد إلى مادون الـ100 ألف إصابة.

ويرفع المجموع من الإصابات إلى ما لا يقل عن 27.094.014 مليون إصابة و464.941 ألف حالة وفاة منذ بدء الوباء.

 تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات عادت من الخارج.

وحول اللقاحات، فقد تم توزيع ما لا يقل عن 59307800 مليون جرعة لقاح وتم إعطاء ما لا يقل عن 42417617 مليون حقنة اللقاح المضاد لكوفيد، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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