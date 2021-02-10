طرق لتحسين المناعة ضد فيروس كورونا





ينصح الأطباء بأن العناية بالصحة من خلال تناول الطعام الجيد والراحة والحفاظ على النشاط البدني ، من بين أمور أخرى ، يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في الحفاظ على سلامتك ، حتى بعد تلقيك جرعة من اللقاح.





تقول الدكتورة فرح إنجيل ، مديرة الطب الباطني في مستشفى هيرانانداني ، فاشي إحدى مستشفيات شبكة فورتيس إن لقاح COVID-19 مهم للغاية لمكافحة هذا الوباء و "تحسين المناعة بين الناس" وفقا ل" indianexpress





على هذا النحو ، تقترح بعض الطرق التي يمكن للمرء من خلالها البقاء بصحة جيدة وتحسين استجابته المناعية للقاح.





* الابتعاد عن الكحول ، والابتعاد عن التدخين: يجب تجنب استهلاك الكحول أو التدخين أو الانغماس في ممارسات أخرى غير صحية للحصول على أقصى فائدة من اللقاح. يجب على الأشخاص الذين أخذوا لقاح اللقاح ضمان نمط حياة صحي وتجنب الإفراط في الشرب في وقت قريب من التطعيم.

* الحصول على قسط كافٍ من النوم: هناك طريقة أخرى للتأكد من أن جهازك المناعي في حالة مثالية لتحقيق أقصى استفادة من جرعة COVID وهي الحصول على قسط كافٍ من النوم. تقول دراسة نشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي إن أولئك الذين لم يناموا أكثر من خمس ساعات كل ليلة قبل لقاح الإنفلونزا جعلوا اللقاح نصف فعاليته فقط مثل أولئك الذين حصلوا على قسط كافٍ من النوم. سينطبق الشيء نفسه على لقطة COVID أيضًا.

* ممارسة الرياضة بانتظام: البقاء نشيطًا وممارسة الرياضة هي طريقة أخرى للتأكد من صحة جسمك. يمكن أن يساعد الحفاظ على لياقتك البدنية والحفاظ على وزن صحي في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، مما يجعلك أكثر عرضة للمضاعفات.





لأكل الصحيح ، الأكل الصحي: في حين أنه لا يوجد طعام يمكن أن يمنحك تعزيزًا فوريًا للمناعة ، فإن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في بناء جهاز المناعة. يمكن لأطعمة معينة ، وخاصة البروبيوتيك ، أن تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتك. تأكد من تناول الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والزبادي والأطعمة المخمرة للحفاظ على تغذية جسمك.