خبير مناعة يحذر من نشر الملابس في الهواء بهذا التوقيت

قال الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الملابس المجففة فى الهواء المترب تجلب مجموعة كبيرة من حبوب اللقاح و حوالى مائة نوع من الفطريات الموجودة فى العواصف الترابية.





تعتبر الفطريات المحمولة جوا من الأسباب الهامة للحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، الفطريات واحدة من أكثر المسببات شيوعًا للربو ، و التهاب الأنف التحسسي و مشاكل الجهاز التنفسي





وأضاف مجدي بدران في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تشمل أضرار الهواء الملوث الإصابة بالالتهابات التنفسية بدءا من الأنف ومرورا بالحلق والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئة ، و الإصابة بحساسية الصدر أو الأنف أو الجلد ،و قصور في الدورة الدموية.





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تهيج الأتربة الربو فى 90% من الحالات، و تعرض المرضى للعديد من بروتينات الحشرات، تؤثر الرياح المعبأة بالرمال والأتربة سلبا على مستوى الرؤية ،و لربما تسبب مشاكل فى الأنف والحلق والجهاز التنفسى و العين خاصة فى ذوى الإستعداد الوراثى للحساسيات.





أشار خبير المناعة، أن تلوث الهواء بالأتربة يزيد من فرص إصابة المواليد بالالتهابات التنفسية خاصة الالتهاب الرئوي و الاصابه المبكرة بحساسية الصدر أو الأنف أو الجلد بدءا من السنة الأولى من العمر ،و يزيد من معدلات الأزمات الربويه بعد الولادة.





تراكم الأتربة الناعمة داخل المبانى و السيارات يسبب الحساسية، كلما خفت كتلة محتويات الأتربة كلما زاد بقاءها و تعلقها فى الهواء، الرياح تحتوى على الرمال و الأتربة ببلايين الأطنان ! الغبار هو حبيبات صغيرة الحجم كالأتربة والرمال الناعمة ولربما يحتوي علي ملوثات بيئية كمركبات الرصاص ،علاوة على العديد من الميكروبات ،و العديد من أنواع مختلفة من الفطريات ،و العديد من أنواع مختلفة من حبوب اللقاح.

وتابع أن الرصاص أحد الملوثات البيئية، من مضاعفات الرصاص الأنيميا ، حيث يشل الإنزيمات اللازمة لكوين الدم . كل زيادة 1 ميكروجرام / ديسيليتر للرصاص في الدم تؤدي الى انخفاض 7 درجات في معدل الذكاء عند الأطفال، وهناك توصيات دولية بخفض نسبة الرصاص في الدم (للأطفال) الى أقل من 10 ميكروجرام / ديسيليتر . يخفض الرصاص الذكاء عند الأطفال ، و يسبب صعوبات تعلم ،و أمراض عصبية عند الأطفال.





أفاد مجدي بدران، أن تنقل الأتربة سموم بعض البكتيريا، وتراكم سموم البكتيريا فى المنازل يزيد من الحساسية ضد حشرة الفراش السبب الأول للحساسية فى العالم.





حبوب اللقاح أحد مكونات العواصف الترابية ،و ربما لا تنمو فى المكان الذي تعيش فيه، و لكنها تفد إليكِ من أماكن بعيدة على بعد 300 – 400 ميل عبر الرياح ، تنتج حوالى بليونا من حبوب اللقاح لكل نبتة،و ربما تسبب خمسة أنواع من الحساسية : حساسية الجلد أو العين أو الأنف أو الصدر أو الطعام.





تشمل الوقاية من حساسية الأتربة تجنب الخروج من المنزل خاصة مرضى الربو و مرضى حساسية الأنف و حساسية العين ، و إستخدام ماسكات ضد الأتربة ، و غسل الوجه و الرأس , و تنظيف الأنف بإستمرار ، و التخلص من الأتربة فى المنازل أو أماكن العمل أو السيارات و بمسح الأسطح بقطع قماش قطنى مبللة بالماء ،و تغطية أجهزة التكييف وصيانتها ، وإحكام غلق النوافذ والأبواب ،و تناول أدوية علاج الحساسيات خاصة الوقائية التى تباعد بين فترات حدوث أزمات الحساسية، يفيد رفع القمامة و الأتربة المتراكمة من الشوارع والطرقات ، فتيارات الهواء تنقلها إلى أنوف المواطنين و عيونهم و صدورهم و جلودهم وملابسهم و أغذيتهم ! ينبغى تجنب الخروج من المنزل خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي خاصة مرضى الربو و مرضى حساسية الأنف و حساسية العين.





كما يفيد أيضا استخدام ماسكات ضد الأتربة أو تغطية الأنف بكوفية أو إيشارب أو منديل ، و تناول أدوية علاج الحساسيات خاصة الوقائية التى تباعد بين فترات حدوث أزمات تحسسية، و تتضاعف معدلات حدوث الأزمات الربوية والإحتجاز بالمستشفيات مع إنخفاض مستويات فيتامين سى خلال موجات الأتربة.



