ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خبير مناعة يحذر من نشر الملابس في الهواء بهذا التوقيت

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
قال الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الملابس المجففة فى الهواء المترب تجلب مجموعة كبيرة من حبوب اللقاح و حوالى  مائة نوع من الفطريات الموجودة فى العواصف الترابية.

 تعتبر الفطريات المحمولة جوا من الأسباب الهامة للحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، الفطريات واحدة من أكثر المسببات شيوعًا للربو ، و التهاب الأنف التحسسي و مشاكل الجهاز التنفسي 

وأضاف مجدي بدران في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تشمل أضرار  الهواء الملوث الإصابة بالالتهابات التنفسية بدءا من الأنف ومرورا بالحلق والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئة  ، و الإصابة بحساسية الصدر أو الأنف أو الجلد ،و قصور في الدورة الدموية.

اقرأ إيضا..

تهيج الأتربة الربو فى 90% من الحالات، و  تعرض المرضى للعديد من بروتينات الحشرات،  تؤثر الرياح المعبأة بالرمال والأتربة  سلبا على مستوى الرؤية ،و لربما تسبب مشاكل فى الأنف والحلق والجهاز التنفسى و العين خاصة فى ذوى الإستعداد الوراثى للحساسيات.

أشار خبير المناعة، أن تلوث الهواء بالأتربة يزيد من فرص إصابة المواليد  بالالتهابات التنفسية خاصة الالتهاب الرئوي و الاصابه المبكرة بحساسية الصدر أو الأنف أو الجلد بدءا من السنة الأولى من العمر  ،و  يزيد من معدلات الأزمات الربويه بعد الولادة.

تراكم الأتربة الناعمة داخل المبانى و السيارات  يسبب الحساسية،  كلما خفت كتلة محتويات الأتربة كلما زاد بقاءها و تعلقها فى الهواء،   الرياح تحتوى على الرمال و الأتربة ببلايين الأطنان ! الغبار هو حبيبات صغيرة الحجم كالأتربة والرمال الناعمة ولربما يحتوي علي ملوثات بيئية كمركبات الرصاص ،علاوة على العديد من الميكروبات ،و العديد من أنواع مختلفة من الفطريات ،و العديد من أنواع مختلفة من حبوب اللقاح.
 
وتابع أن الرصاص أحد الملوثات البيئية، من مضاعفات الرصاص الأنيميا ، حيث يشل الإنزيمات اللازمة لكوين الدم  . كل زيادة 1 ميكروجرام / ديسيليتر للرصاص في الدم تؤدي الى انخفاض 7 درجات في معدل الذكاء  عند الأطفال، وهناك توصيات دولية بخفض نسبة الرصاص في الدم (للأطفال) الى أقل من  10 ميكروجرام / ديسيليتر . يخفض الرصاص الذكاء عند الأطفال  ، و يسبب صعوبات تعلم  ،و أمراض عصبية عند الأطفال.

أفاد مجدي بدران، أن  تنقل الأتربة سموم بعض البكتيريا، وتراكم سموم البكتيريا فى المنازل يزيد من الحساسية ضد حشرة الفراش السبب الأول للحساسية فى العالم.

حبوب اللقاح أحد مكونات العواصف الترابية ،و ربما  لا تنمو فى المكان الذي تعيش فيه، و لكنها تفد إليكِ من أماكن بعيدة على بعد 300 – 400 ميل عبر الرياح ، تنتج حوالى بليونا من حبوب اللقاح لكل نبتة،و ربما تسبب خمسة أنواع من الحساسية : حساسية الجلد أو العين أو الأنف أو الصدر أو الطعام.  

تشمل الوقاية من حساسية الأتربة تجنب الخروج من المنزل  خاصة مرضى  الربو و مرضى حساسية الأنف و حساسية العين ، و إستخدام ماسكات ضد الأتربة ، و غسل الوجه و الرأس , و تنظيف الأنف بإستمرار ، و التخلص من الأتربة  فى المنازل أو أماكن العمل أو السيارات  و بمسح الأسطح بقطع قماش قطنى مبللة بالماء ،و تغطية أجهزة التكييف وصيانتها  ، وإحكام غلق النوافذ والأبواب ،و تناول أدوية علاج الحساسيات خاصة الوقائية التى تباعد بين فترات حدوث أزمات الحساسية،   يفيد رفع القمامة و  الأتربة المتراكمة من الشوارع والطرقات ، فتيارات الهواء تنقلها إلى أنوف المواطنين و عيونهم  و صدورهم و جلودهم وملابسهم و أغذيتهم ! ينبغى  تجنب الخروج من المنزل خاصة  المرضى الذين يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي خاصة مرضى  الربو و مرضى حساسية الأنف و حساسية العين.

كما يفيد أيضا استخدام ماسكات ضد الأتربة أو تغطية الأنف بكوفية أو إيشارب أو منديل ، و  تناول أدوية علاج الحساسيات خاصة الوقائية التى تباعد بين فترات حدوث أزمات تحسسية، و   تتضاعف معدلات حدوث الأزمات الربوية والإحتجاز بالمستشفيات مع إنخفاض مستويات فيتامين سى خلال موجات الأتربة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

394 بحثًا عن الحساسية ضد غبار المنزل فى 2020

ما الذي يسبب السعال بعد الجري؟

استشاري حساسية ومناعة يوضح كيف تحمي نفسك من أضرار العواصف الترابية

كيف يعزز النوم المبكر المناعة ؟

حيل مجربة.. علاج حساسية الأنف فى المنزل بسرعة باستخدام الأعشاب

ترشيحاتنا

أغذية خارقة لتعزيز المناعة

أخبار التوك شو.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليوم.. وأحمد موسى يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

الكويت.. شيخان من الأسرة الحاكمة يتهمان وافدين بالسرقة

تبادلا وجهات النظر بشأن التحديات .. أول اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس الصيني

الأهلي يبحث عن مركز غائب منذ 2006 أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

أخبار الفن.. إصابة الراقصة دينا بـ كورونا.. وفاة الفنان عباس منصور.. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

Advertisements

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق بالسعودية

هل يجوز التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء؟

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

تطبيق حد الردة .. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

المدير الفني السابق للأهلي يتولى قيادة منتخب تشيلي

أخبار الفن.. إصابة الراقصة دينا بـ كورونا.. وفاة الفنان عباس منصور.. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

تفاصيل جديدة في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخرى زادة

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها

أخبار التوك شو.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليوم.. وأحمد موسى يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب