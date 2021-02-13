مصر تسجل 42 حالة وفاة و609 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأمريكا تشطب مليشيات الحوثي من قوائم الإرهاب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

شكري: اجتماع مرتقب لتقييم التزام كل الأطراف ببيان العلا

واشنطن: سنعزز الضغط على قادة الحوثيين الذين يهددون السعودية

بايدن يعتزم إغلاق معتقل جوانتانامو.. ويحدد الموعد

رئيس الوزراء التونسي يتمسك بمنصبه

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بإنتاج إيران اليورانيوم المعدني

اليونان: العقوبات الأوروبية تقوم سلوك تركيا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 42 حالة وفاة و609 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى روج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134215 حالة.





ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية المصري، سامح شكري قوله إن الدولة المصرية ترصد بشكل يومي كل ما يصدر عن الإعلام القطري وتقوم بتوثيقه، مضيفًا: "سيتم تحديد موعد لاجتماعات تقييم تنفيذ مدى التزام جميع الأطراف ببيان العلا الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة في السعودية".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، أمس، رفع مليشيات الحوثي اليمنية من قوائم الإرهاب، مؤكدةً أن العقوبات على الجماعة اليمنية ستظل قائمة، وأن الولايات المتحدة ستظل تراقب أنشطة الحوثي في المنطقة حتى لا يطول أمد الأزمة الإنسانية في اليمن، وأنها ستعزز الضغط على الجماعة لأنها تهدد أمن السعودية.





وذكرت "الجريدة" أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أعلن رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية، في وقت اعتبر الحزب الدستور الحر المعارض أن الحكومة مع التعديلات الجديدة لن تقدم شيئا للشعب التونسي.





دوليًا، أفادت "القبس" بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم نددت بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني والذي قالت الدول الثلاث إنه يمثل خرقا لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، حيث قالت إنها تحث "إيران بشدة على وقف هذه الأنشطة دون تأخير وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة لا تتفق مع برنامجها النووي. بتصعيد عدم التزامها، تقوض إيران فرصة تجدد الدبلوماسية لتحقيق كامل أهداف الاتفاق النووي".





وأوضحت "الوطن" أن مسؤول يوناني كبير، قال إن تركيا ترسل رسائل متناقضة تجاه اليونان، فتارة تصعّد وتارة أخرى تتحدث عن الحوار، مشددًا على أهمية تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على أنقرة لتقويم سلوك الأخيرة.



