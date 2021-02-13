دراسة: الخزعة السائلة تساعد في تحديد فاعلية علاج السرطان

أظهرت دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أن الخزعة السائلة لفحص الدم أو البول يمكن أن تساعد في قياس فعالية العلاج لسرطان القولون والمستقيم الذي بدأ للتو في الانتشار خارج الورم الأصلي.





ووفقًا لموقع "hindustantimes " يمكن لمثل هذه الخزعة أن تكتشف المرض العالق ويمكن أن تكون بمثابة دليل لتقرير ما إذا كان المريض يجب أن يخضع لمزيد من العلاجات بسبب تهرب بعض الخلايا السرطانية من محاولة أولية للقضاء على " يمكن لمثل هذه الخزعة أن تكتشف المرض العالق ويمكن أن تكون بمثابة دليل لتقرير ما إذا كان المريض يجب أن يخضع لمزيد من العلاجات بسبب تهرب بعض الخلايا السرطانية من محاولة أولية للقضاء على السرطان





تظهر الدراسة على الإنترنت في مجلة علم الأورام السريري ، وهي مجلة للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري.





في حين تمت الموافقة على عدد قليل من الخزعات السائلة من قبل إدارة الغذاء والدواء، ومعظمها لسرطان الرئة والثدي والمبيض والبروستاتا ، لم تتم الموافقة على أي منها لسرطان القولون والمستقيم.





كان المرضى في هذه الدراسة مصابين بما يُعرف بسرطان القولون والمستقيم oligometastatic ، مما يعني أن سرطانات كل مريض قد انتشرت خارج الورم الأصلي ولكن في عدد قليل فقط من المواقع. يخضع هؤلاء المرضى للعلاج الكيميائي لتقليص الأورام قبل الخضوع لعملية جراحية لإزالة ما تبقى من الورم الرئيسي. هناك جدل في المجال حول ما إذا كان يجب علاج السرطان بعد العلاج الأولي مثل السرطان النقيلي ، مع المزيد من العلاج الكيميائي - أو مثل السرطان الموضعي ، مع مزيد من الجراحة بالإضافة إلى الإشعاع في تلك المواقع المحدودة.





المساهمة في المشكلة هي أن الأطباء لديهم قدرة محدودة على التنبؤ بكيفية استجابة المرضى للعلاج الكيميائي المبكر، خاصة أن معظم المرضى لا يستطيعون الوصول إلى تسلسل جينوم السرطان لتحديد طفرات الحمض النووي في أورامهم الأصلية.





قال كبير مؤلفي الدراسة، عادل أ.شودري، حاصل على دكتوراه في الطب، وحاصل على درجة الدكتوراه، ودكتوراه، ودكتوراه، وحاصل على درجة الدكتوراه، "إن القدرة على قياس الاستجابة للعلاج الكيميائي المبكر دون معرفة مسبقة بطفرات الورم هي فكرة جديدة ومهمة للقدرة على تحديد ما إذا كان المريض قد استجاب جيدًا للعلاج". أستاذ مساعد علاج الأورام بالإشعاع.





"يمكن أن يوفر هذا إرشادات حول كيفية علاج مرض oligometastatic. على سبيل المثال ، إذا أشارت الخزعة السائلة إلى أن المريض استجاب جيدًا للعلاج الكيميائي المبكر ، فربما ينبغي أن يُعرض عليه إمكانية إجراء المزيد من الجراحة ، والتي يمكن أن تعالج مرضه. ولكن إذا لم يستجيبوا جيدًا ، فمن المحتمل أن يكون السرطان منتشرًا جدًا ولا يمكن استئصاله بالجراحة ، لذلك يجب أن يتلقى هؤلاء المرضى المزيد من العلاج الكيميائي للسيطرة على مرضهم ".





الخزعات السائلة لسرطان القولون والمستقيم تكتشف الحمض النووي للورم الذي تحرر خاليًا من السرطان ويدور في الدم ، وبدرجة أقل ، تجمع في البول. تعتبر الخزعات الموصوفة في هذه الدراسة فريدة من نوعها مقارنة بالخزعات السائلة الأخرى التي يتم تطويرها لسرطان القولون والمستقيم بثلاث طرق رئيسية. أولًا ، تم تطوير معظم هذه الخزعات لتتبع السرطانات المنتشرة أو للتحقق من أن السرطانات المحلية لم تبدأ في الانتشار. ثانيًا ، تعتمد معظم الخزعات السائلة للسرطان على معرفة الطفرات الأصلية للورم ، لمعرفة ما إذا كانت هذه الطفرات لا تزال موجودة في الدم بعد العلاج.



