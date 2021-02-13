دراسة: الخمول يسبب السرطان

يسبب الخمول بزيادة خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب لكن الباحثين في جامعة ولاية كولورادو وجدوا أنه عندما يتعلق الأمر بالدماغ عند كبار السن، فإن بعض حالات الاستقرار ليست كلها سيئة.





أظهرت الدراسة، التي نُشرت يوم الجمعة في مجلة Psychology and Aging، أن البالغين الذين يمارسون نشاطًا أكثر اعتدالًا ونشاطًا يتمتعون بقدرات أفضل في السرعة والذاكرة والتفكير، لكن أولئك الذين يقضون وقتًا أطول في الجلوس كان أداءهم أفضل في مهام المفردات والاستدلال.





وقالت بورزينسكا في بيان صحفي إنه على الرغم من إجراء دراسات حول التمارين والصحة البدنية، فإن "شدة النشاط البدني اليومي والصحة المعرفية غير مفهومة بشكل أقل ، خاصة عند كبار السن".





"نحن نعلم أنه مع تقدمنا ​​في السن ، حتى لو لم يكن لدينا أي إعاقات معرفية ، فإن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا فما فوق يظهرون بالفعل بعض الانخفاض في السرعة والأداء التنفيذي والذاكرة. وقال بورزينسكا إن هذه الانخفاضات تقع تمامًا ضمن النطاق الطبيعي ، لكن هذه الدراسة كانت تبحث لفهم كيف يمكن أن ترتبط سلوكياتنا وعاداتنا بالنتائج المعرفية في سن الشيخوخة.





ارتدى المشاركون الأكبر سنًا جهاز استشعار على وركهم لمدة سبعة أيام ، حيث التقط المستشعر خلالها الوقت اليومي الذي يقضيه كل شخص في الجلوس أو في الضوء مقابل النشاط البدني المعتدل إلى القوي.





ساعدت نتائج المهام المعرفية فريق البحث على تحديد ما إذا كان هناك ارتباط بين النشاط البدني والإدراك "السائل" مقابل الإدراك "المتبلور".





كان أداء المشاركين الذين مارسوا نشاطًا بدنيًا متوسطًا إلى قويًا أفضل في مهام السوائل - مثل السرعة والذاكرة ، وحل المشكلات ، ومهارات التفكير - مما يشير إلى أن التمارين قد تمنع بعض الآثار النموذجية لشيخوخة الدماغ.

كان أداء كبار السن الذين جلسوا لساعات أطول كل يوم أفضل في الأنشطة المتبلورة أو القائمة على المعرفة ، مثل اختبارات المفردات أو فهم القراءة لسوء الحظ بالنسبة للأشخاص الأقل نشاطًا ، لم تظهر الأنشطة البدنية الخفيفة مثل الغسيل أو الطهي أو الأعمال المنزلية الأخرى أي صلة بالإدراك.





قال بورزينسكا: "هناك دفعة كبيرة في الصحة والعافية ، وهي أن الجلوس دائمًا ما يكون سيئًا لجسمك ، وأن كونك بطاطا على الأريكة ليس جيدًا" ، وعلى الرغم من أن دراساتنا السابقة أشارت إلى أن أدمغة أولئك الذين يقضون وقتًا أطول في الجلوس قد تتقدم في العمر بشكل أسرع ، يبدو أنه على المستوى المعرفي ، قد يكون وقت الجلوس مفيدًا أيضًا ".





يتوقع الباحثون أن الأشخاص المستقرين من المحتمل أن ينخرطوا في أنشطة تعليمية ومحفزة ، مثل القراءة أو ممارسة الألعاب أو الألغاز أو حضور المسرحيات ، والتي قد تعمل على تعزيز الإدراك المتبلور.



