جيش الاحتلال يزعم مقتــ..ـل أحد تجّار السلاح البارزين في لبنان
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير
جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. كم وصل عيار 21؟
اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر
تنتقد ازدواجية أوروبا.. واشنطن: لا يمكن المطالبة بعقوبات على موسكو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الدفاع الصيني: العالم بين خيارين.. السلام أو الانزلاق إلى الحرب

وزير الدفاع الصيني دونغ جون
وزير الدفاع الصيني دونغ جون
القسم الخارجي

قال وزير الدفاع الصيني دونغ جون إن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق، فإما أن يختار طريق السلام أو ينزلق نحو الحرب، محذراً من أن استمرار بعض الدول في استغلال إرث الحرب العالمية الثانية كأداة سياسية يهدد الاستقرار العالمي.

وأوضح الوزير، في كلمته خلال منتدى شيانغشان للأمن في بكين، أن البشرية بحاجة إلى فهم صحيح لتاريخ الحرب العالمية الثانية، باعتبارها تجربة قاسية يجب أن تُستخلص منها الدروس لبناء مستقبل قائم على التعاون لا على الصراع.

وانتقد دونغ ما وصفه بـ"عقلية الحرب الباردة"، قائلاً إن بعض الدول ما زالت متمسكة بالتفكير القائم على الهيمنة والصراع العسكري، الأمر الذي يُعيد العالم إلى أجواء التوتر ويزيد من احتمالات المواجهة.

كما شدد على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى مزيد من الوحدة والعمل المشترك لتجنب ما سماه "قوانين الغابة"، حيث يسود منطق القوة بدلاً من القانون الدولي. 

واعتبر أن الاعتماد على القوة العسكرية في حل النزاعات يزيد من المخاطر، ولا يسهم في تحقيق أمن حقيقي أو سلام دائم.

تصريحات الوزير الصيني تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها، خصوصاً فيما يتعلق بملف تايوان والنزاع في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى المنافسة المتزايدة على النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويرى مراقبون أن بكين تسعى من خلال هذه الرسائل إلى تعزيز صورتها كقوة داعمة للاستقرار العالمي، في مواجهة ما تعتبره سياسات تدخلية وهيمنية من جانب بعض القوى الكبرى.

كما أن استدعاء الحرب العالمية الثانية في خطابها الرسمي يعكس رغبة الصين في ربط حاضرها بماضيها كمقاتل ضد الاحتلال، وكدولة تعاني من آثار الاستعمار، لتبرير موقفها الرافض لأي محاولات لإضعاف سيادتها.

وبذلك، أراد وزير الدفاع الصيني أن يبعث برسالة واضحة: السلام ليس خياراً هامشياً بل ضرورة وجودية، وأي استمرار في توظيف التاريخ أو القوة العسكرية لأهداف سياسية ضيقة قد يدفع العالم إلى مواجهة لا تُحمد عواقبها.

عقلية الحرب الباردة الحرب العالمية الثانية بكين دونغ جون وزير الدفاع الصيني

