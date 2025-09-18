قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
نقيب المحامين: إصلاحات حقيقية في مشروع العلاج خلال الفترة المقبلة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
مصادر فلسطينية: انقطاع الاتصالات في غزة وتقدم الدبابات شمال غرب القطاع
بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟
الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن سداسي الفريق.. شوبير يكشف التفاصيل
لولا يهاجم ترامب: لست إمبراطور العالم.. والبرازيل ستبحث عن شركاء بدائل
حكم الإيماء بدلا من السجود في الصلاة بسبب الزحام.. الإفتاء توضح
طقس الخميس: الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم
ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى
فقدان 61 مهاجراً سودانياً إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لولا يهاجم ترامب: لست إمبراطور العالم.. والبرازيل ستبحث عن شركاء بدائل

رئيس البرازيل
انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشدة أسلوب نظيره الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع القضايا الدولية، داعياً إياه إلى الكف عن التصرف كما لو كان "إمبراطور العالم" والالتزام بأسلوب حضاري في الحوار مع الدول.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أوضح لولا أنه لم تجمعه علاقات مباشرة بترامب خلال ولايته الأولى، إذ اقتصرت اتصالات واشنطن حينها على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. 

وأضاف: "لم أحاول التواصل معه بشأن الرسوم الأمريكية، لأنه لم يكن راغباً في الحوار، لكنه إذا التقينا في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة فسأصافحه، مع التأكيد على أن العالم لا يحتاج إلى إمبراطور جديد".

وانتقد لولا السياسات التجارية لإدارة ترامب، ولا سيما في ملف الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية، قائلاً إن واشنطن لم تتعامل مع بلاده بطريقة دبلوماسية لائقة، بل لجأ ترامب إلى الإعلان عن قرارات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من التفاوض المباشر.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقوى من علاقاته بترامب، بحكم معرفة سابقة تعود إلى سنوات طويلة. 

ورداً على اتهامات بأن بلاده تساهم في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا عبر شراء النفط، قال لولا: "البرازيل لا تموّل روسيا. نحن نستورد النفط لأننا بحاجة إليه، كما تفعل دول أخرى بينها الصين والهند وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد أصدر في 30 يوليو الماضي أمراً تنفيذياً يقضي برفع الرسوم الجمركية على السلع البرازيلية إلى 50%، مع إدخال قائمة استثناءات تشمل نحو 700 بند في قطاعات استراتيجية مثل الطيران والطاقة والزراعة.

وختم لولا بالتأكيد أن بلاده لن تقف عند أي عقبة تجارية تفرضها واشنطن، قائلاً إن البرازيل ستبحث عن شركاء اقتصاديين آخرين، مشدداً على أن الاقتصاد العالمي لا يحتمل "سياسة الإملاءات".

