رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

ينتظر طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 في مصر خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء تسجيل الرغبات وإغلاق باب التقديم منذ 14 سبتمبر.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2025

وأكد مصدر مسؤل لصدي البلد، إن إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2025 سيكون متاح لجميع الطلاب خلال ساعات قليلة، مشيرا إلى أن عمليات فرز الرغبات التي تقدم بها طلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة أوشكت على الانتهاء، تمهيدًا لنشر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

طريقة الحصول علي نتيجة تقليل الاغتراب

يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من خلال الموقع الرسمي للتنسيق، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، كما هو متبع في المراحل السابقة.

وتشمل النتائج التحويل بين الكليات والمعاهد وفقًا للضوابط المعتمدة في قواعد التنسيق، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.