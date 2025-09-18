قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار رمزية.. السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات للطلاب على 4 قطارات
دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة
خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية
اتفاقية دفاع شاملة بين السعودية وباكستان تشمل جميع الوسائل العسكرية | تقرير
مقدرتش أستحمل.. إيناس مكي تكشف تفاصيل انفصالها بعد 6 أشهر من الزواج
الخطيب يبدأ ترتيبات الانتخابات المقبلة للأهلي.. هل سيترشح؟
النحاس مستمر.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع فيتوريا
انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21
تفاصيل جولة الرئيس السيسي وقرينته وملك وملكة إسبانيا في منطقة الأهرامات
هل كانت أمريكا على علم بالضربة الإسرائيلية؟.. خالد أبو بكر يكشف
بعد أزمته الصحية.. ياسمين حافظ تدعم زوجها إمام عاشور بطريقتها
اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ٢٥٪، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب إنخفاض.

شهدت أسعار الذهب الان انخفاض  فور قرار الفيدرالي الأمريكي. 

وكانت أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوى لها اول الاسبوع الجاري على المستويين العالمي والمحلي.


سعر الذهب في مصر اليوم  الخميس18-9-2025.


ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الخميس 18-9-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر
سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3650 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4217 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21


سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4920 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5623 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39.360 ألف جنيه.
وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.
وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.
وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.
 

أسعار الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب اليوم الخميس بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

