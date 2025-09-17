قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
أنت تضر بلدك كثيرا.. ترامب يوبخ صحفيا أستراليا بسبب أسئلة عن أعماله
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز.. شاهد
الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

عبدالصمد ماهر

رد  الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، على الاخبار المتداولة بشأن وفاة طفلين في المنوفية عقب تلقي تطعيم الشهرين.

وفاة طفلين بالمنوفية في نفس يوم تلقي التطعيمات الروتينية

وقال عبدالغفار: رصدنا واقعة أليمة تمثلت في وفاة طفلين، يوم 17 سبتمبر 2025، بمحافظة المنوفية، في نفس يوم تلقيهما تطعيمات روتينية بمركز دبركي الصحي، وهما من مواليد 18 يوليو 2025.

وتابع: وفقا للتقرير المبدئي الصادر عن قطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، بتاريخ 17 سبتمبر 2025، حضر الطفلان إلى الوحدة

الصحية الساعة 10:37 صباحًا لتلقي جرعة الشهرين، والتي تضمنت اللقاح الخماسي (تشغيلة (2864X004)، ولقاح السابين تشغيلة 2042624)، ولقاح السولك (تشغيلة (X3/11).

تفاصيل الواقعة

وقال عبدالغفار إنه في نفس يوم تلقي التطعيم الساعة 12.30 ظهرا، لاحظت الأم عدم وجود استجابة حسية أو حركية لدى الطفلين، وتم نقلهما إلى مستشفى منشاة سلطان الجامعي، ورغم محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، فارق الطفلان الحياة في تمام الساعة 1:40 صباحًا يوم 17 سبتمبر 2025. 

شكلت لجنة من الطب الوقائي وإدارة المديرية، للتحقيق في أسباب الوفاة، وطلبت عرضهما على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

سلامة التطعيمات

تؤكد وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات الروتينية للأطفال تعد من أكثر التدخلات الطبية أمانًا وفعالية في التاريخ الطبي، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تسهم هذه التطعيمات في منع وفاة ما يقرب من 2 إلى 3 ملايين طفل حول العالم سنويا، بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، ومع ذلك، قد تحدث آثار جانبية نادرة مثل الحمى أو الإعياء، وفي حالات استثنائية للغاية، قد تظهر تفاعلات حساسية خطيرة.

نتائج المتابعة الأولية:
. تلقى 27 طفلاً آخرون تطعيمات في نفس الجلسة، منهم 22 طفلاً تلقوا نفس تشغيلة اللقاح الخماسي، وبالتواصل مع أسر جميع الأطفال الذين تم تطعيمهم في نفس الجلسة، لوحظ ارتفاع طفيف في درجة الحرارة لدى بعض الأطفال، وهو عرض طبيعي متوقع، وكان الجميع بحالة صحية جيدة دون أعراض مقلقة.
. تمت مراجعة 394 طفلاً تلقوا نفس تشغيلة اللقاح الخماسي، منذ 18 مايو 2025 في نفس الوحدة الصحية دون تسجيل أي شكاوى.
. تستخدم زجاجات متعددة الجرعات وفقًا لسياسة الزجاجة المفتوحة، مع الالتزام بحفظ اللقاحات في درجات حرارة من 22 مئوية لمدة تصل إلى 28 يومًا بعد الفتح، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
بمراجعة سلسلة التبريد تبين أن درجات الحرارة في الحد المسموح به ولا يوجد أي إنذارات خلال العام ولا يوجد أي أعطال بثلاجة الحفظ
وتؤكد التحقيقات الأولية أن جرعات أخرى من نفس الزجاجة استخدمت قبل وبعد تطعيم الطفلين دون مشاكل، مما يدعم سلامة اللقاح عند الالتزام بالإجراءات.

كان الطفلان في الترتيب الرابع والخامس لتلقي الجرعات من الزجاجة الثانية، ولم تسجل أي مشاكل لدى الأطفال الآخرين الذين تلقوا جرعات من نفس الزجاجة.

بلغ عدد الأطفال المطعمين من نفس التشغيلة على مستوى وزارة الصحة مليونا وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانين طفلا بدون أي شكاوي

الإجراءات المتخذة:

. انتقلت لجنة طبية من مديرية الصحة لفحص الواقعة ميدانيا.

. تمت إحالة الواقعة إلى النيابة للعرض على الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة.

وتدعو الوزارة الجميع إلى التحقق من المعلومات من مصادر رسمية قبل نشرها أو تداولها، لتجنب الشائعات التي قد تثير الذعر.

وتؤكد وزارة الصحة التزامها بالمتابعة الدقيقة لضمان السلامة والجودة، مع التأكيد على أن التطعيمات الروتينية تظل ركيزة أساسية للحفاظ على صحة الأطفال.

