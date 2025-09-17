قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
اقتصاد

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ذهب ودولار
ذهب ودولار
آية الجارحي

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ ليصبح النطاق الجديد للفائدة بين 4.00% و4.25%.

ويتساءل العديد من المواطنين عن تأثير القرار على أسعار الذهب والدلار.

شهدت أسعار الذهب الان انخفاضا  فور قرار الفيدرالي الأمريكي 


سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 17-9-2025.


ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-9-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3650 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4226 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21


سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4930 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5634 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39.440 ألف جنيه.


تذبذب سعر صرف الدولار في البنوك أمس الأربعاء، في نطاق محدود، واختتم التعاملات على تراجع قرشا واحدا، مقارنة بـ سعر الافتتاح.

وعقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة 0.25٪، يتساءل العديد من المواطنين عن تأثير القرار على سعر الدولار.

ومن المرجح أن لا يكون هناك تأثير من القرار على سعر الصرف في مصر والآن، أسعار الدولار مستقره مع إغلاق التعاملات في البنوك.

أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك تنمية الصادرات 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.13 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار اليوم في بنك 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي  48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر   48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

