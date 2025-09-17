الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة في 2025

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ ليصبح النطاق الجديد للفائدة بين 4.00% و4.25%.

ويعد هذا القرار الأول من نوعه خلال عام 2025 بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر 2024.

وأوضح الفيدرالي أن القرار جاء استجابةً لتباطؤ واضح في سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف، إلى جانب تباطؤ نمو التوظيف، ورغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

واعتبر المجلس أن التوازن بين استقرار الأسعار ودعم سوق العمل، يتطلب تحركاً فورياً عبر خفض تكاليف الاقتراض.

وتشير توقعات لجنة السوق المفتوحة إلى إمكانية إجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة قبل نهاية العام، إذا واصل الاقتصاد إظهار إشارات ضعف.

ويستهدف الفيدرالي من هذه الخطوة، تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الشركات والمستهلكين.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار على خفض تكلفة الاقتراض العقاري والتمويلي، مما قد يدعم الاستهلاك والاستثمار، لكن في المقابل، يبقى التضخم تحدياً رئيسياً قد يدفع الفيدرالي لإعادة النظر في وتيرة التيسير النقدي إذا عادت الأسعار للتسارع.