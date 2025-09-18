قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الخميس 18-9-2025، شهدت هدوء مع قبل بداية التعاملات في البنوك.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنوك ضمن نشرته الخدمية.

وأمس الاربعاء تذبذب سعر صرف الدولار في البنوك، في نطاق محدود.

وعقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة 0.25٪، يتساءل العديد من المواطنين عن تأثير القرار على سعر الدولار.

ومن المرجح أن لا يكون هناك تأثير من القرار على سعر الصرف في مصر والآن، أسعار الدولار مستقره مع إغلاق التعاملات في البنوك.

أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الدولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك تنمية الصادرات 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.13 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار اليوم في بنك 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي  48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر   48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم الخميس سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري سعر الدولار في بنك مصر

