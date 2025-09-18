قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير
جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. كم وصل عيار 21؟
اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر
تنتقد ازدواجية أوروبا.. واشنطن: لا يمكن المطالبة بعقوبات على موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مقترح جديد لزيادة المعاشات لهذه الفئات.. 4000 جنيه بحد أقصى

المعاشات
المعاشات
عبد العزيز جمال

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لدعوة الجمعية العمومية للتصويت على مقترح جديد يقضي بزيادة معاشات المحامين لتصل كمرحلة أولى إلى حد أقصى 4 آلاف جنيه وحد أدنى ألفي جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق كرامة المحامي وتوفير مظلة مالية أكثر استقرارًا. 

وأوضح أن النقابة تطبق بالفعل زيادة دورية بنسبة 5% على المعاشات، إلى جانب صرف أربع منح استثنائية كل عام بشكل ثابت، وهو ما وصفه بأنه سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة.

جلسة حلف اليمين بشمال وجنوب البحيرة

جاء ذلك خلال ترؤس نقيب المحامين أمس الأربعاء جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابتي شمال وجنوب البحيرة، والتي أقيمت بمقر الفرعيتين في مدينة دمنهور، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

في بداية كلمته، أعرب عبدالحليم علام عن سعادته بالتواجد بين شباب المحامين، مؤكداً أن لحظة أداء القسم تمنح كل محامٍ جديد كامل الحقوق التي يكفلها له قانون المحاماة، مع إلزامه بالواجبات التي تفرضها المهنة تجاه النقابة والمجتمع.

تعديل قانون المحاماة والأكاديمية

وأشار النقيب إلى أن النقابة تسعى لإجراء تعديل تشريعي على قانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، موضحًا أن الأكاديمية القانونية لا ينبغي أن تكون عبئًا على المحامي أو أسرته، خاصة بالنسبة للمغتربين. 

وأكد إمكانية إعداد دبلومة متخصصة تجمع بين الجانبين النظري والعملي لإعداد المحامي بشكل متكامل دون تحميله أعباء مالية أو زمنية مبالغ فيها، مع التركيز على القيمة العلمية وليس المادية.

ضوابط القيد واختبارات الالتحاق

وشدد عبدالحليم علام على أن باب القيد بالنقابة لم يُغلق، لكنه سيُدار وفق ضوابط جديدة تشمل اختبارات تماثل ما هو معمول به في المؤسسات القضائية والشرطية، وذلك للحد من الأعداد الكبيرة المتقدمة سنويًا، والتي لا يستوعبها سوق العمل.

 وأوضح أن هذه الضوابط تأتي حفاظًا على مكانة المحاماة وصيانة لهيبة الكارنيه الذي لا يجب أن يمتلكه إلا من يمارس المهنة بجدية.

التدريب والتأهيل لسوق العمل

ولفت النقيب إلى أن النقابة تضع على عاتقها مسؤولية تدريب شباب المحامين وتأهيلهم بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل، محذرًا من أن تدفق آلاف الخريجين دون ضوابط يهدد بانهيار المهنة.

وطالب الأعضاء الجدد بالحرص على الالتحاق بمكاتب المحامين لاكتساب الخبرة العملية، وقراءة القضايا بتمعن لفهمها بشكل صحيح، إضافة إلى ضرورة دراسة قانون المحاماة بشكل معمق.

وأكد علام أن النقابة بصدد إعداد معهد المحاماة ليكون مؤسسة أكاديمية متكاملة، تستهدف تخريج محامين قادرين على مواكبة التطور الكبير في سوق العمل المحلي والإقليمي.

إصلاحات مشروع العلاج

وفيما يخص الملف الصحي، كشف نقيب المحامين أن مشروع العلاج سيشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن علاج الأسنان تحديدًا تسبب في تكبد النقابة مبالغ طائلة نتيجة وجود مخالفات، الأمر الذي استدعى فرض رقابة صارمة لحين ضبط هذا الجانب.

 وأشار إلى أن النقابة زادت نسب مساهمتها في تغطية تكاليف العديد من الأمراض خلال الفترة الماضية، مع سد الفجوة المالية بين ما كان يصرف سابقًا وما يتم صرفه حاليًا دون تحميل المحامي أي زيادات في الاشتراكات.

المحامين نقيب المحامين معاشات المحامين زيادة معاشات معاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

وزير التربية والتعليم

ماذا سيدرس طلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|قرار عاجل الآن

ترشيحاتنا

آية سماحة

آية سماحة تشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي.. شاهد

تامر حسني

برسالة مؤثرة.. تامر حسني يدعم دينا فؤاد محاربة السرطان

اسما شريف منير

أسما شريف منير تنقذ حياة 3 قطط بمساعدة زوجها

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد