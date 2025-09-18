مقترح جديد لزيادة المعاشات لهذه الفئات.. 4000 جنيه بحد أقصى

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لدعوة الجمعية العمومية للتصويت على مقترح جديد يقضي بزيادة معاشات المحامين لتصل كمرحلة أولى إلى حد أقصى 4 آلاف جنيه وحد أدنى ألفي جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق كرامة المحامي وتوفير مظلة مالية أكثر استقرارًا.

وأوضح أن النقابة تطبق بالفعل زيادة دورية بنسبة 5% على المعاشات، إلى جانب صرف أربع منح استثنائية كل عام بشكل ثابت، وهو ما وصفه بأنه سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة.

جلسة حلف اليمين بشمال وجنوب البحيرة

جاء ذلك خلال ترؤس نقيب المحامين أمس الأربعاء جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابتي شمال وجنوب البحيرة، والتي أقيمت بمقر الفرعيتين في مدينة دمنهور، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

في بداية كلمته، أعرب عبدالحليم علام عن سعادته بالتواجد بين شباب المحامين، مؤكداً أن لحظة أداء القسم تمنح كل محامٍ جديد كامل الحقوق التي يكفلها له قانون المحاماة، مع إلزامه بالواجبات التي تفرضها المهنة تجاه النقابة والمجتمع.

تعديل قانون المحاماة والأكاديمية

وأشار النقيب إلى أن النقابة تسعى لإجراء تعديل تشريعي على قانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، موضحًا أن الأكاديمية القانونية لا ينبغي أن تكون عبئًا على المحامي أو أسرته، خاصة بالنسبة للمغتربين.

وأكد إمكانية إعداد دبلومة متخصصة تجمع بين الجانبين النظري والعملي لإعداد المحامي بشكل متكامل دون تحميله أعباء مالية أو زمنية مبالغ فيها، مع التركيز على القيمة العلمية وليس المادية.

ضوابط القيد واختبارات الالتحاق

وشدد عبدالحليم علام على أن باب القيد بالنقابة لم يُغلق، لكنه سيُدار وفق ضوابط جديدة تشمل اختبارات تماثل ما هو معمول به في المؤسسات القضائية والشرطية، وذلك للحد من الأعداد الكبيرة المتقدمة سنويًا، والتي لا يستوعبها سوق العمل.

وأوضح أن هذه الضوابط تأتي حفاظًا على مكانة المحاماة وصيانة لهيبة الكارنيه الذي لا يجب أن يمتلكه إلا من يمارس المهنة بجدية.

التدريب والتأهيل لسوق العمل

ولفت النقيب إلى أن النقابة تضع على عاتقها مسؤولية تدريب شباب المحامين وتأهيلهم بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل، محذرًا من أن تدفق آلاف الخريجين دون ضوابط يهدد بانهيار المهنة.

وطالب الأعضاء الجدد بالحرص على الالتحاق بمكاتب المحامين لاكتساب الخبرة العملية، وقراءة القضايا بتمعن لفهمها بشكل صحيح، إضافة إلى ضرورة دراسة قانون المحاماة بشكل معمق.

وأكد علام أن النقابة بصدد إعداد معهد المحاماة ليكون مؤسسة أكاديمية متكاملة، تستهدف تخريج محامين قادرين على مواكبة التطور الكبير في سوق العمل المحلي والإقليمي.

إصلاحات مشروع العلاج

وفيما يخص الملف الصحي، كشف نقيب المحامين أن مشروع العلاج سيشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن علاج الأسنان تحديدًا تسبب في تكبد النقابة مبالغ طائلة نتيجة وجود مخالفات، الأمر الذي استدعى فرض رقابة صارمة لحين ضبط هذا الجانب.

وأشار إلى أن النقابة زادت نسب مساهمتها في تغطية تكاليف العديد من الأمراض خلال الفترة الماضية، مع سد الفجوة المالية بين ما كان يصرف سابقًا وما يتم صرفه حاليًا دون تحميل المحامي أي زيادات في الاشتراكات.