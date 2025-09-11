الكليتان في جسد شيكا .. محامي وفاء عامر يكشف مفاجآت مدوية

أكد هيثم حمدلله محامي الفنانة وفاء عامر، أن السوشيال ميديا سلاح خطير وهناك ما يسمى التريند الكذاب الذي يعتمد على معلومات مغلوطة .



وقال هيثم حمدلله في تصريحات تليفزيونية:" فيه ناس استفادت من التريند اللي اتعمل على الفنانة وفاء عامر وفيه ناس عملت فلوس من ورا موضوع وفاة إبراهيم شيكا".

وتابع هيثم حمد لله :" وفاة عامر كانت بتساعد إبراهيم شيكا في علاجه ومعها إيصالات تفيد بأنها كانت تقوم بمساعدة المريض ".



وأكمل هيثم حمد لله :" إبراهيم شيكا تواصل مع الفنانة وفاء عامر كي تقوم بمساعدته ".

ولفت هيثم حمدلله :" مروة المعروفة بـ “بنت مبارك” التي أطلقت ادعاءات على وفاء عامر كانت بتطلع لايفات للهجوم على مؤسسات الدولة ".

وتابع هيثم حمد لله :" وفاء عامر ساعدت إبراهيم شيكا لوجه الله والتقرير الطبي يؤكد أن الكليتين كانوا في جسد إبراهيم شيكا حتى الوفاة وتأثروا بالسرطان ".