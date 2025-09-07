أيتن عامر تنشر فيديو طريفًا من كواليس «فيلم رومانسي» مع وفاء عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها مقطع فيديو من كواليس بروفات مسرحيتها الجديدة "فيلم رومانسي"، التي تقدمها برفقة شقيقتها الفنانة وفاء عامر في دبي.



وعلقت أيتن عامر علي الفيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام: "هنستناكم تنورونا وتشرفونا وتشوفونا لأول مرة في دبي، في أولى مسرحيات تياترو شو مسرحية كوميدية، غنائية استعراضية.. اسمها فيلم رومانسي".



وأضافت: “هتكون على مسرح زعبيل سراي ابتداءً من يوم 17 سبتمبر.. يلا احجزوا تذاكركم دلوقتي من Platinumlist.. هنستناكم كلكم”.



ومن ناحية أخرى، نفت مصادر مقربة من النجمة أيتن عامر، ما يتردد ويتداول على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن عودتها لطليقها مدير التصوير محمد عز العرب.

وأوضحت أن كل ما فى الأمر هو نجاح الصلح بينهما من أجل مصلحة الأولاد بما يعود على حالتهم النفسية خاصة فى مرحلة النشأة.