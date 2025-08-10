ترجعيلنا بألف سلامة.. أيتن عامر توجه رسالة لأنغام بعد العملية الجراحية

حرصت الفنانة آيتن عامر على توجيه رسالة دعم ومساندة للفنانة أنغام، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، الخميس الماضي.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):"الغالية أنغام.. دعواتنا ليكي بالشفاء العاجل ودوام الصحة، وترجعيلنا بألف سلامة."

وتزامنًا مع تفاعل الجمهور ومحبي أنغام، انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية حول تدهور حالتها الصحية ودخولها العزل بسبب ضعف المناعة. إلا أن الإعلامي محمود سعد سارع إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدًا أن الحالة الصحية لأنغام مستقرة، وأنها تتعافى بشكل جيد.

وكتب سعد في منشور عبر حسابه على "فيسبوك":"طلبتم مني أن أطمئنكم على صحة أنغام.. هي، الحمد لله، بخير وبتتعافى بشكل كويس جدًا في المستشفى. في مواقع نشرت أنها في عزل بسبب ضعف المناعة، وده مش صحيح إطلاقًا. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها. وزي ما قلتلكم، العملية كانت موفقة جدًا. دعواتكم أن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب."

ومن المقرر أن تظل أنغام تحت الملاحظة الطبية لحين استكمال فترة التعافي، وسط موجة دعم كبيرة من زملائها في الوسط الفني وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



