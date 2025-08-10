قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع وزاري للتوسع في استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
47 شهيدا جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك
البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب في النيابة العامة
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات
وظائف خالية بمجال البترول 2025
نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي
ترجعيلنا بألف سلامة.. أيتن عامر توجه رسالة لأنغام بعد العملية الجراحية

منار نور

حرصت الفنانة آيتن عامر على توجيه رسالة دعم ومساندة للفنانة أنغام، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، الخميس الماضي.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):"الغالية أنغام.. دعواتنا ليكي بالشفاء العاجل ودوام الصحة، وترجعيلنا بألف سلامة."

وتزامنًا مع تفاعل الجمهور ومحبي أنغام، انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية حول تدهور حالتها الصحية ودخولها العزل بسبب ضعف المناعة. إلا أن الإعلامي محمود سعد سارع إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدًا أن الحالة الصحية لأنغام مستقرة، وأنها تتعافى بشكل جيد.

وكتب سعد في منشور عبر حسابه على "فيسبوك":"طلبتم مني أن أطمئنكم على صحة أنغام.. هي، الحمد لله، بخير وبتتعافى بشكل كويس جدًا في المستشفى. في مواقع نشرت أنها في عزل بسبب ضعف المناعة، وده مش صحيح إطلاقًا. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها. وزي ما قلتلكم، العملية كانت موفقة جدًا. دعواتكم أن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب."

ومن المقرر أن تظل أنغام تحت الملاحظة الطبية لحين استكمال فترة التعافي، وسط موجة دعم كبيرة من زملائها في الوسط الفني وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 

