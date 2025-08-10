بعد شائعات عزلها .. لميس الحديدي تطمئن الجمهور على حالة «أنغام» الصحية

طمأنت الإعلامية لميس الحديدي الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام، وذلك بعد انتشار شائعات عن دخولها غرفة عزل بسبب ضعف المناعة.

وقالت لميس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “حمدًا لله على سلامتك يا حبيبتي، وربنا يتم شفاكِ على خير. أنغام في غرفة عادية الآن في المستشفى بألمانيا بعد إجراء جراحة معقدة لإزالة كيس حميد على البنكرياس، والحمد لله تمت بنجاح، وهي في طريقها للتعافي تدريجيًا. حب الناس ودعواتهم بالتأكيد يساعدانها على تحمّل آلامها والعودة لنا ولأحبائها بسرعة. يرافق أنغام شاب جميل وابن بار، هو نجلها الأكبر عمر. لو كانت أنغام حققت نجاحات كبيرة في حياتها، فإن أكبر نجاح لها يظل أولادها، ربنا يحميهم ويحمي كل أولادنا”.

وكانت قد انتشرت شائعات كثيرة خلال الساعات الماضية تزعم تدهور الحالة الصحية للنجمة أنغام، إلا أن الإعلامي محمود سعد نفى كل ما تردد، وتحدث عن تفاصيل حالتها الصحية في منشور على "فيسبوك"، كتب فيه: “طلبتم مني أن أطمئنكم على صحة أنغام.. هي، الحمد لله، بخير وبتتعافى بشكل كويس جدًا في المستشفى. في مواقع نشرت أنها في عزل بسبب ضعف المناعة، وده مش صحيح إطلاقًا. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها، وزي ما قلتلكم، العملية كانت، الحمد لله، موفقة جدًا. دعواتكم أن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى، وإن شاء الله أطمئنكم عليها أولًا بأول”.