قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماركا الإسبانية: «صلاح» يُوجّه ضربة موجعة لليويفا بشأن وفاة “«بيليه فلسطين»
فتوح أحمد يوجّه رسالة لجمهور الزمالك.. ويؤكد «إدوارد» الصفقة الأهم للنادي
احتجاجًا على حرب غزة.. متظاهرون يقتحمون منصة أشهر برنامج ترفيهي «إسرائيلي» | شاهد
بسبب محتوى خادش .. القبض على البلوجر لوشا في المقطم
نسخة مختلفة.. أحمد ناجي: شامم ريحة البريميرليج في الدوري المصري هذا الموسم
بعد شائعات عزلها .. لميس الحديدي تطمئن الجمهور على حالة «أنغام» الصحية
ننشر أسماء مُصابي انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان/القاهرة»
«شوية ذباب إلكتروني».. بدرية طلبة تكشف حقيقة الاتجار في الأعضاء البشرية | فيديو
حديث صلاة التسابيح.. اعرف ماذا يقرأ فيها وكيفية أدائها
«ريان»: خطة إعادة احتلال غزة تحدٍ صارخ للشرعية الدولية ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية
خالد الغندور يكشف حقيقة استفسار الزمالك عن قيد بارون أوشينج
بعد التعادل.. «ريبيرو» يرد على الإعلام: سأركز على عملي ولن أعلق على آراء الصحفيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد شائعات عزلها .. لميس الحديدي تطمئن الجمهور على حالة «أنغام» الصحية

أنغام
أنغام
علا محمد

طمأنت الإعلامية لميس الحديدي الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام، وذلك بعد انتشار شائعات عن دخولها غرفة عزل بسبب ضعف المناعة.

وقالت لميس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “حمدًا لله على سلامتك يا حبيبتي، وربنا يتم شفاكِ على خير. أنغام في غرفة عادية الآن في المستشفى بألمانيا بعد إجراء جراحة معقدة لإزالة كيس حميد على البنكرياس، والحمد لله تمت بنجاح، وهي في طريقها للتعافي تدريجيًا. حب الناس ودعواتهم بالتأكيد يساعدانها على تحمّل آلامها والعودة لنا ولأحبائها بسرعة. يرافق أنغام شاب جميل وابن بار، هو نجلها الأكبر عمر. لو كانت أنغام حققت نجاحات كبيرة في حياتها، فإن أكبر نجاح لها يظل أولادها، ربنا يحميهم ويحمي كل أولادنا”.

وكانت قد انتشرت شائعات كثيرة خلال الساعات الماضية تزعم تدهور الحالة الصحية للنجمة أنغام، إلا أن الإعلامي محمود سعد نفى كل ما تردد، وتحدث عن تفاصيل حالتها الصحية في منشور على "فيسبوك"، كتب فيه: “طلبتم مني أن أطمئنكم على صحة أنغام.. هي، الحمد لله، بخير وبتتعافى بشكل كويس جدًا في المستشفى. في مواقع نشرت أنها في عزل بسبب ضعف المناعة، وده مش صحيح إطلاقًا. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها، وزي ما قلتلكم، العملية كانت، الحمد لله، موفقة جدًا. دعواتكم أن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى، وإن شاء الله أطمئنكم عليها أولًا بأول”.

الإعلامية لميس الحديدي أنغام انتشار شائعات بدخولها غرفة عزل دخول أنغام العمليات الحالة الصحية للفنانة أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: استقالة بشارة بحبح من وفد التفاوض الأمريكي بشأن غزة

الشيخ حمود الحناوي

شيخ عقل الموحدين الدروز في السويداء يشن هجوما على حكومة دمشق

أرشيفية

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزر كوريل بروسيا

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد