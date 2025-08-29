بالجينز المقطع.. أيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور | شاهد

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.





إطلالة أيتن عامر

تألقت أيتن عامر في الصور بإطلالة كاجوال كشفت عن رشاقتها و قوامها الممشوق، حيث ارتدت بنطلون جينز مقطع مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون البني.





انتعلت أيتن عامر حذاء رياضي باللون البني وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها ونالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، بدت أيتن عامر بخصلات شعرها الكيزلي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.











