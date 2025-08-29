نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالتها في الساحل

شاركت الفنانة القديرة نادية الجندي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا خلال الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

إطلالة نادية الجندي في الساحل

ظهرت نادية الجندي في الصور بإطلالة شبابية مثيرة للجدل، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم الجزء العلوي من التصميم بنقوشات الورد أما الجزء السفلي باللون الأبيض.

انتعلت نادية الجندي حذاء باللون الأبيض، مع كاب بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الغير مبالغ فيها.