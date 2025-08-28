منة فضالي تتألق في إطلالة صيفية مرحة بالساحل الشمالي.. شاهد

لفتت الفنانة منة فضالي الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة ومرحة من الساحل الشمالي، حيث تقضي إجازتها الصيفية برفقة عدد من أصدقائها.

ظهرت منة مرتدية توب باللونين الأحمر والأبيض مزينًا بنقوش هندسية لافتة، اختارت معه بنطلون أبيض واسع من الكتان بستايل مريح يلائم أجواء البحر والحرارة المرتفعة، ليمنحها إطلالة بسيطة ولكن مفعمة بالحيوية. وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الفضية الناعمة وسوار رفيع، مع اعتمادها مكياجًا خفيفًا أبرز ملامحها الطبيعية، بينما تركت شعرها القصير منسدلًا بشكل عفوي منحها لمسة شبابية متجددة.

ونشرت منة الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث تلقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي بعيدًا عن التكلف، وأكدوا أنها واحدة من الفنانات اللواتي يتميزن بالبساطة والجرأة في الوقت ذاته.

إطلالة منة فضالي جاءت متناسبة مع أجواء الصيف المليئة بالحيوية، وهو ما جعلها تحصد آلاف الإعجابات والتعليقات الداعمة التي أشادت بخفتها وابتسامتها المشرقة، معتبرين أنها نموذج للمرأة العصرية التي تجمع بين الأناقة والبساطة.