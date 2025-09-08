قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
توك شو

مش هترشح لمجلس الشعب.. وفاء عامر ترد على علاقتها بـ إبراهيم شيكا

البهى عمرو

شهدت الساعات القليلة الماضية تصدر اسم اللاعب الراحل إبراهيم شيكا مؤشرات البحث، وذلك بعد حديث الفنانة وفاء عامر عن علاقتها به، وردت على جميع الأسئلة التي تشغل بال الأشخاص عبر السوشيال ميديا.

وأكدت الفنانة وفاء عامر، أنها تتابع الهجوم عليها من قبل بعض المواطنين عبر السوشيال ميديا، بسبب علاقتها بلاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، ، موضحة أن جمهور "السوشيال ميديا" حاجة وجمهور الشارع حاجة تانية.

وأضافت الفنانة  وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الشفرة" المعروض على قناة الشمس، تقديم الإعلانية علا شوشة، وبحضور هبة التركي زوجة إبراهيم، أن" لما جمعت فلوس بتاعة الشقة لإن كنت أرسلت ورقه إلى أمريكا، وعرفت أن أيامه معدودة، وفيه كلام على الواتس بيني وبين هبة زوجة إبراهيم، قلتلها هاكون قاسية معاكي المرض انتشر، والدكتور قالي مفيش فايدة".

وطالبت بضرورة الإعلان عن نتائج المسح الذري بشكل عاجل وشفاف، معلقة :"بدل ما تتهموني افتحوا الملف وهاتوا المسح الذري لإبراهيم، ليه متشافش، مؤكدة أنها تعرضت لظلم وإساءة".


وأوضحت أنها عرفت إبراهيم يوم 31 أكتوبر هو اللي دور عليا، كان عارف إني هساعده، ورزق ربنا بعتهولي، على فكرة اوعي تفتكري إني ساعدته جايز هو اللي ساعدني على خطوة لقدام أوصل بيها لربنا، واللي وصلني بيه موجود، قالي أرجوكي إبراهيم شيكا بيدور عليكي.

وتابعت:" كنت زعلانة من نادي الزمالك لكن طلع مش مقيد لأنه ملعبش، وعايزة اسأل سؤال لعب أد إيه في نادي الزمالك، كام ماتش وإدوله فلوس أد إيه"..

وأشارت إلى أن" رحت بيته الأولاني اللي كانوا مأجرينه بأربعة آلاف جنيه، لقيت الحمام مينفعش يدخله واحد مريض، وأنا إبراهيم كنت بعزمه في بيتي جبر خاطر، وبيقولوا عليا فاتحة بيتها ليه للناس، أنا الناس اللي جابولي بيتي وحطوني في مكانة يبقى عندي البيت ده".

وردت على سؤال ليه وفاء عامر مرتبطة بأشخاص ليس من مستواها الثقافي، قائلة: مفيش حاجة اسمها في مستواها الثقافي واجبي اخد بإيد اللي مش من مستوايا الثقافي، لأني كنت بقعد مع ناس أكبر وأعلى مني وبيعلموني أقرا كتاب وأتكلم بالطريقة الفلانية، هل دلوقتي أنا زي من تلاتين سنة فاتوا.

واستكملت"هاتيلي قرار بيقول متشتغليش عمل عام ومتساعديش حد وأنا مش هساعد، أنا ساعدت لوجه الله، وأنا مش بعمل كده عشان أبقى عضو مجلس شعب “نواب” ولا عايزة يبقى ليا حاجة اكتر من إني فنانة".

إبراهيم شيكا وفاء عامر الفنانة وفاء عامر الراحل إبراهيم شيكا علا شوشة

