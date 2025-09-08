مش هترشح لمجلس الشعب.. وفاء عامر ترد على علاقتها بـ إبراهيم شيكا

شهدت الساعات القليلة الماضية تصدر اسم اللاعب الراحل إبراهيم شيكا مؤشرات البحث، وذلك بعد حديث الفنانة وفاء عامر عن علاقتها به، وردت على جميع الأسئلة التي تشغل بال الأشخاص عبر السوشيال ميديا.

وأكدت الفنانة وفاء عامر، أنها تتابع الهجوم عليها من قبل بعض المواطنين عبر السوشيال ميديا، بسبب علاقتها بلاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، ، موضحة أن جمهور "السوشيال ميديا" حاجة وجمهور الشارع حاجة تانية.

وأضافت الفنانة وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الشفرة" المعروض على قناة الشمس، تقديم الإعلانية علا شوشة، وبحضور هبة التركي زوجة إبراهيم، أن" لما جمعت فلوس بتاعة الشقة لإن كنت أرسلت ورقه إلى أمريكا، وعرفت أن أيامه معدودة، وفيه كلام على الواتس بيني وبين هبة زوجة إبراهيم، قلتلها هاكون قاسية معاكي المرض انتشر، والدكتور قالي مفيش فايدة".

وطالبت بضرورة الإعلان عن نتائج المسح الذري بشكل عاجل وشفاف، معلقة :"بدل ما تتهموني افتحوا الملف وهاتوا المسح الذري لإبراهيم، ليه متشافش، مؤكدة أنها تعرضت لظلم وإساءة".



وأوضحت أنها عرفت إبراهيم يوم 31 أكتوبر هو اللي دور عليا، كان عارف إني هساعده، ورزق ربنا بعتهولي، على فكرة اوعي تفتكري إني ساعدته جايز هو اللي ساعدني على خطوة لقدام أوصل بيها لربنا، واللي وصلني بيه موجود، قالي أرجوكي إبراهيم شيكا بيدور عليكي.

وتابعت:" كنت زعلانة من نادي الزمالك لكن طلع مش مقيد لأنه ملعبش، وعايزة اسأل سؤال لعب أد إيه في نادي الزمالك، كام ماتش وإدوله فلوس أد إيه"..

وأشارت إلى أن" رحت بيته الأولاني اللي كانوا مأجرينه بأربعة آلاف جنيه، لقيت الحمام مينفعش يدخله واحد مريض، وأنا إبراهيم كنت بعزمه في بيتي جبر خاطر، وبيقولوا عليا فاتحة بيتها ليه للناس، أنا الناس اللي جابولي بيتي وحطوني في مكانة يبقى عندي البيت ده".

وردت على سؤال ليه وفاء عامر مرتبطة بأشخاص ليس من مستواها الثقافي، قائلة: مفيش حاجة اسمها في مستواها الثقافي واجبي اخد بإيد اللي مش من مستوايا الثقافي، لأني كنت بقعد مع ناس أكبر وأعلى مني وبيعلموني أقرا كتاب وأتكلم بالطريقة الفلانية، هل دلوقتي أنا زي من تلاتين سنة فاتوا.

واستكملت"هاتيلي قرار بيقول متشتغليش عمل عام ومتساعديش حد وأنا مش هساعد، أنا ساعدت لوجه الله، وأنا مش بعمل كده عشان أبقى عضو مجلس شعب “نواب” ولا عايزة يبقى ليا حاجة اكتر من إني فنانة".