جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس النيابة الكلية بفتح باب التحقيق العاجل في البلاغ المقدم من أسرة الكابتن إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك الأسبق والذي اتهم فيه زوجته والآخرين بالتسبب في وفاته والإهمال الطبي في علاجه عقب الاستيلاء على أعضائه البشرية حسب ما ذكر في البلاغ الرسمي.

كما وجهت النيابة العامة بالإطلاع على كافة التقارير الطبية حول المتوفي وعرضها على لجنة مشكلة من الطب الشرعي والجهات الفنية للاستدلال حول إمكانية استخراج الجثة من عدمها وتشريحها للتأكد من تواجد أعضائه البشرية من عدمه.

في ذات السياق، أكدت أم شيكا وأفراد أسرته في البلاغ الرسمي، تورط زوجته في وفاته بدعوى كثرة الخلافات الزوجية بينهما خلال الأشهر الماضية قبيل وفاته ورحلته العلاجية.