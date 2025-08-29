قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في قمة مرتقبة
محمد بسام يفوز بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالدوري
مستشار الرئيس الفلسطيني: منع وفد فلسطين من دخول الأمم المتحدة خطأ أمريكي جسيم
تعليمات عاجلة من جامعة القاهرة الأهلية بشأن قبول الطلاب الجدد
مصطفى بكري يكشف سبب انسحاب القوات الأمريكية من عدة مناطق بالعاصمة العراقية
موجة غضب داخل أمريكا | أصوات سياسية وشعبية تحذر من "هتلرية ترامب" وتدعو لانتفاضة سلمية.. هل تنجح؟
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

ابراهيم شيكا
ابراهيم شيكا
إيمان عبد اللطيف

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس النيابة الكلية بفتح باب التحقيق العاجل في البلاغ المقدم من أسرة الكابتن إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك الأسبق والذي اتهم فيه زوجته والآخرين بالتسبب في وفاته والإهمال الطبي في علاجه عقب الاستيلاء على أعضائه البشرية حسب ما ذكر في البلاغ الرسمي.

كما وجهت النيابة العامة بالإطلاع على كافة التقارير الطبية حول المتوفي وعرضها على لجنة مشكلة من الطب الشرعي والجهات الفنية للاستدلال حول إمكانية استخراج الجثة من عدمها وتشريحها للتأكد من تواجد أعضائه البشرية من عدمه.

في ذات السياق، أكدت أم شيكا وأفراد أسرته في البلاغ الرسمي، تورط زوجته في وفاته بدعوى كثرة الخلافات الزوجية بينهما خلال الأشهر الماضية قبيل وفاته ورحلته العلاجية.

إبراهيم شيكا وفاه أبراهيم شيكا الراحل إبراهيم شيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

ترشيحاتنا

الدكتور كريم زكي الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين

أمين البيطريين: صندوق مرضى السرطان صرف 4 ملايين لصالح 45 طبيبا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تلتقي ممثلي مؤسسة ظواهر بالأقصر لمناقشة المشروعات المنفذة

العمل في إسبوع

العمل في إسبوع.. جبران يتفقد مواقع إنتاج بالقليوبية والإسكندرية.. وأسواق تشغيل جديدة بإيطاليا

بالصور

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد