جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

مازالت وفاة اللاعب ابراهيم شيكا يشعل السوشيال ميديا، خاصة بعد التطورات الأخيرة على الساحة وطلب والدته باستخراج جثمانه وتشريحه للتأكد من عدم سرقة أعضائه مثل ما أثير وانتشر خلال الفترة الماضية.

شكوك أسرة إبراهيم شيكا

وقال محامي أسرة إبراهيم شيكا، إننا نعمل الآن على استخراج جثمان ابراهيم وتشريحه، متابعا: نسعى للتأكد من عدم سرقة أعضاء الراحل من عدمه.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية العربية مصر، أن الفيديوهات التي كان يوثقها الراحل تؤكد وجود شبهه في الاتجار بأعضائه بالإضافة إلى انتشار الأقاويل والشائعات حول تلك الواقعة.

جثته تخفي سرا كبيرا

وأصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس النيابة الكلية بفتح باب التحقيق العاجل في البلاغ المقدم من أسرة الكابتن إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك الأسبق والذي اتهم فيه زوجته والآخرين بالتسبب في وفاته والإهمال الطبي في علاجه عقب الاستيلاء على أعضائه البشرية حسب ما ذكر في البلاغ الرسمي.

تورطت أرملة ابراهيم شيكا

القضية عادت إلى الواجهة بعدما ظهرت فتاة تدعى "مروة" في بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، ووجهت اتهامات صادمة إلى أرملة اللاعب، هبة التركي، بالتورط في بيع إحدى كليتيه قبل الوفاة كما زعمت وجود أطراف أخرى متورطة، من بينهم مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي وشخصيات معروفة.