أهم رسائل وزير المالية للمواطنين.. وفاء عامر ترد على علاقتها بـ إبراهيم شيكا.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطماطم واللحوم.. أخبار التوك شو

الإيجار القديم والضرائب العقارية والمؤشرات الاقتصادية.. أهم رسائل وزير المالية للمواطنين

في حوار استثنائي داخل برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، فتح وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك قلبه للجمهور، متحدثًا بصراحة عن نظرته لنفسه كمسؤول، وطبيعة التحديات التي يواجهها في موقعه، مؤكدًا أن "الوزير في النهاية مواطن عادي يعود كل يوم إلى منزله وأسرته".



كشف وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كوجاك، تفاصيل تتعلق باسم عائلته ودور شقيقه الأكبر كريم كوجاك في استقراره الشخصي والمهني، قائلا: “ شقيقه الفنان كريم، الذي يصفه بأنه أخوه الكبير ومن أقرب الناس إليه، كان له الفضل في تغيير وتطوير اسم العائلة”، وأن اسم العائلة الأصلي هو "كجوك"، لكن شقيقه كريم قرر تغييره إلى "كوجاك"، وهو الاسم الذي استقر عليه حاليًا، معربًا عن امتنانه وتقديره لدور شقيقه في هذا القرار.

وتحدث عن هواياته الشخصية، مؤكدًا حبه الكبير لكرة القدم والرياضة بوجه عام. وأوضح أنه لعب في عدة أندية داخل مصر وخارجها، بدأها في نادي هليوبوليس قبل أن ينتقل إلى أندية أكبر، مشيرًا إلى أنه شغل مركز المهاجم ثم لاعب خط الوسط، مضيفًا: «أنا أهلاوي وأحب النادي الأهلي».

كا تحدث وزير المالية للمرة الأولى عن الجانب الإنساني للمسؤولين الحكوميين، لافتًا إلى أنه، مثل أي موظف أو مواطن عادي، يحتاج عند عودته إلى منزله ومجتمعه أن يسمع كلمة طيبة بدلاً من العتاب المستمر: «جميعنا نحب أن نسمع إشادة بما نقوم به، وليس عتابًا أو تساؤلًا من نوع: إنتو عاملين فينا إيه؟».

وحول ما إذا كان الناس تظلم وزير المالية، أجاب كجوك: «أحلم أن تتغير هذه النظرة، فهناك وزارات مطالَبة باتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية، لكن هذا لا ينفي أن دور وزارة المالية أكبر بكثير من مجرد أرقام ومؤشرات مالية»، موضحًا أن الوزارة تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المصري وفي حياة المواطنين اليومية.



تدبر ولا تتكبر.. عمرو أديب عن لقاح لـ السرطان وسكر الأطفال بالمجان

عرض الإعلامي عمرو أديب، الخبر المنشور عبر موقع صدى البلد تحت عنوان" أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل".

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن روسيا أعلنت عن لقاح لمرض السرطان سيتم توزيعه مجانًا، وأن هناك علاجا لسكر الأطفال من النوع الأول، فالدول تتقدم بحل كوارث كانت تدمر البشر.

وأضاف في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن كل شخص لابد أن يتأمل ماذا صنع في حياته، تدبر ولا تتكبر وقول سبحان الله.

مش هترشح لمجلس الشعب.. وفاء عامر ترد على علاقتها بـ إبراهيم شيكا

شهدت الساعات القليلة الماضية تصدر اسم اللاعب الراحل إبراهيم شيكا مؤشرات البحث، وذلك بعد حديث الفنانة وفاء عامر عن علاقتها به، وردت على جميع الأسئلة التي تشغل بال الأشخاص عبر السوشيال ميديا.

وأكدت الفنانة وفاء عامر، أنها تتابع الهجوم عليها من قبل بعض المواطنين عبر السوشيال ميديا، بسبب علاقتها بلاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، ، موضحة أن جمهور "السوشيال ميديا" حاجة وجمهور الشارع حاجة تانية.

وزير الخارجية يجري اتصالات مع نظيره الإيراني ومدير الطاقة الذرية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يجري سلسلة اتصالات مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووى الإيراني.



وكشفت الخارجية عن أن الاتصالات تأتي في إطار جهود مصر للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تقريب وجهات النظر وإحياء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ودول E3 الأوروبية.

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم بقصر الاتحادية، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما شارك في اللقاء من الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والعقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع بالقاهرة، والسيدة جابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قائد القيادة المركزية الأميركية نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس، وهو ما ثمّنه الرئيس، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

أسعار اللحوم والطماطم.. نقيب الفلاحين يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

تتصدر تصريحات حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، مؤشرات البحث خلال الأيام الأخيرة الماضية، وذلك بعد حديثة عن انخفاض أسعار اللحوم، وأن السعر العادل للحوم يتراوح بين الـ 300 إلى 350 جنيه، وأن سعر اللحمة القائم تباع بـ 145 جنيه للجموسي، وأن الجزارين عليهم التخفيف على المواطنين، وأيضًا تصريحاته بعد أسعار الطماطم سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب فاضل الزراعات.



فقد أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن السعر العادل لكيلو اللحم الجاموسي القائم يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتحدى أي جزار يشتري بأكثر من هذا السعر في أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأن كيلو اللحم البقري القائم يتراوح بين 160 إلى 170 جنيهًا، وأن بعد الذبح والعظام، يصبح سعر كيلو اللحم بين 260 إلى 300 جنيهًا، وهو ما يتيح للجزارين هامش ربح كبير في حال البيع بـ 350 جنيهًا فقط.

الرئيس الفلسطيني: يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إننا بحاجة فورية إلى وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال، وأكد استعداد دولة فلسطين لتولي مهامها في قطاع غزة، وأنه يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة.

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الاثنين 8 -9- 2025.



سعر الذهب اليوم الاثنين

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4204 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4905 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5605 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39240 جنيه.



نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الحكومة تعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ولكن الأيام الماضية شهدات أسعار الطماطم ارتفاعات قليلة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد أسعار الطماطم استقرار.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم في مصر، وأننا نقوم بزراعة 500 ألف فدان في العام، أن مصر تحتل المركز السادس عالميا في انتاج الطماطم، نقوم بتصدير 3% ن الانتاج.



تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 8-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.56 جنيه للبيع و48.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.92 جنيه للبيع، و56.74 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.62 جنيه للبيع، و65.40 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.94 جنيه للبيع، و12.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.24 جنيه للبيع، و158.75 جنيه للشراء.