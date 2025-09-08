الرئيس الفلسطيني: يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إننا بحاجة فورية إلى وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال، وأكد استعداد دولة فلسطين لتولي مهامها في قطاع غزة، وأنه يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن قائد الكتيبة 101 في لواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بجرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين أن الأمر صعب وخطير.

وأكد أن المعركة الأولى للكتيبة في الشمال وقعت في قرية العديسة تحت قيادة لواء الكوماندوز، الذي تكبّد هناك خسائر فادحة.

يأتي ذلك فيما نقلت مواقع إعلامية فلسطينية عن منصة "حدشوت للو تسنزورا" العبرية بوقع حدث أمني ضد قوات جيش الاحتلال في قطاع غزة.

أعلنت حركة حماس قد أعلنت مساء أمس الأحد، أنها جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان: "وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه، فإن الحركة في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا".

وأضافت: "بهذه المناسبة فإن حركة حماس ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا، وتؤكد أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا، مع ضمانة التزام العدو بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح أميركي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18/8/2025م ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي".



