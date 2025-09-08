قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الإيجار القديم والضرائب العقارية والمؤشرات الاقتصادية.. أهم رسائل وزير المالية للمواطنين

الدكتور أحمد كجوك
الدكتور أحمد كجوك
البهى عمرو

في حوار استثنائي داخل برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، فتح وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك قلبه للجمهور، متحدثًا بصراحة عن نظرته لنفسه كمسؤول، وطبيعة التحديات التي يواجهها في موقعه، مؤكدًا أن "الوزير في النهاية مواطن عادي يعود كل يوم إلى منزله وأسرته".

وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

الدكتور أحمد كجوك

كشف وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كوجاك، تفاصيل تتعلق باسم عائلته ودور شقيقه الأكبر كريم كوجاك في استقراره الشخصي والمهني، قائلا: “ شقيقه الفنان كريم، الذي يصفه بأنه أخوه الكبير ومن أقرب الناس إليه، كان له الفضل في تغيير وتطوير اسم العائلة”، وأن اسم العائلة الأصلي هو "كجوك"، لكن شقيقه كريم قرر تغييره إلى "كوجاك"، وهو الاسم الذي استقر عليه حاليًا، معربًا عن امتنانه وتقديره لدور شقيقه في هذا القرار.

وتحدث عن هواياته الشخصية، مؤكدًا حبه الكبير لكرة القدم والرياضة بوجه عام. وأوضح أنه لعب في عدة أندية داخل مصر وخارجها، بدأها في نادي هليوبوليس قبل أن ينتقل إلى أندية أكبر، مشيرًا إلى أنه شغل مركز المهاجم ثم لاعب خط الوسط، مضيفًا: «أنا أهلاوي وأحب النادي الأهلي».

كا تحدث وزير المالية للمرة الأولى عن الجانب الإنساني للمسؤولين الحكوميين، لافتًا إلى أنه، مثل أي موظف أو مواطن عادي، يحتاج عند عودته إلى منزله ومجتمعه أن يسمع كلمة طيبة بدلاً من العتاب المستمر: «جميعنا نحب أن نسمع إشادة بما نقوم به، وليس عتابًا أو تساؤلًا من نوع: إنتو عاملين فينا إيه؟».

وحول ما إذا كان الناس تظلم وزير المالية، أجاب كجوك: «أحلم أن تتغير هذه النظرة، فهناك وزارات مطالَبة باتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية، لكن هذا لا ينفي أن دور وزارة المالية أكبر بكثير من مجرد أرقام ومؤشرات مالية»، موضحًا أن الوزارة تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المصري وفي حياة المواطنين اليومية.

وزير المالية يطمئن المواطنين بشأن الإيجار القديم والضرائب العقارية

 


وبعث وزير المالية برسائل طمأنة حول «الإيجار القديم» والضرائب العقارية
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد آليات واضحة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إيجاد حلول تراعي جميع الأطراف، مع توفير تسهيلات وخيارات بديلة تحقق التوازن والعدالة، وأن هناك منصة إلكترونية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا لتكون جسرًا للتواصل بين المواطنين والحكومة، بما يسهم في معالجة الملف بشكل عملي ومنظم.

الدكتور أحمد كجوك

وفيما يتعلق بـ الضريبة العقارية، كشف وزير المالية د. أحمد كجوك، أن الوزارة تدرس حزمة من التسهيلات تجعل من سداد الضريبة أمرًا بسيطًا وسهلًا، سواء عبر الدفع الإلكتروني أو من خلال الهاتف المحمول، مع إمكانية تقسيطها على مدار العام، وأن هناك مقترحات لتوسيع قاعدة الإعفاءات، حتى يشعر المواطن بأن الضريبة مقبولة وعادلة، وتتحول إلى التزام طوعي يعزز الثقة بين الدولة والأفراد.

كما شدد وزير المالية على أهمية تغيير الصورة الذهنية عن الضرائب، داعيًا وسائل الإعلام إلى القيام بدور حيوي في شرح السياسات الاقتصادية وتبسيطها للجمهور، بما يعزز جسور الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مشيرًا إلى أن بعض القضايا تُركت لعقود طويلة دون حسم، الأمر الذي يتطلب قرارات جريئة قد لا تلقى إجماعًا، لكنها ضرورية للمستقبل.

وخلال اللقاء، تطرق الحوار إلى ملفات عديدة من بينها التضخم، استقرار الأسعار، والتصدير، إلى جانب التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على الأوضاع وتحقيق التوازن.

وزير المالية: "أنا في النهاية مواطن".. أحمد كجوك يكشف كواليس حياته ويؤكد: نعمل عند الناس


وأوضح وزير المالية د. أحمد كجوك، أنه يتأثر بردود فعل المواطنين على القرارات الاقتصادية، مضيفًا: "أشعر بالضيق عندما أرى أن هناك غضبًا من الناس تجاه قرار ما، حتى وإن كان القرار ضروريًا ومهمًا على المدى الطويل، لكنه قد لا يظهر إيجابيًا في المدى القصير"، مشددًا على أهمية شرح القرارات وتوضيح أهدافها للمجتمع حتى تلقى القبول والدعم.

وقال: “جميعنا نحب أن نسمع إشادة بما نقوم به، وليس عتابًا أو تساؤلًا من نوع: إنتو عاملين فينا إيه؟” وأن المؤشرات المالية ليست الهدف النهائي بحد ذاتها، بل مجرد أداة لقياس الأداء الاقتصادي، مؤكدًا: “لن أكون سعيدًا فقط لأن الأرقام جيدة بينما الاقتصاد الحقيقي يعاني، وما يهم هو قوة النشاط الاقتصادي، الاستثمار، خلق فرص العمل، ونجاح الأفراد والشركات، فهذا هو ما ينعكس إيجابًا على ميزانية الدولة.”


وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة

وأكد كجوك، خلال اللقاء، أنه يفخر بكونه "ابن وزارة المالية والحكومة المصرية"، موضحًا أنه تدرج في العديد من المناصب داخل الدولة وبعض المؤسسات الدولية، مما منحه خبرة واسعة في التعامل مع ملفات الاقتصاد.

وقال: “أنا رجل اقتصاد، أحب عملي وأحرص دائمًا على العمل بروح الفريق، وطموحي الكبير هو خدمة اقتصاد بلدي” أن طبيعة عمل وزارة المالية مليئة بالتحديات والضغوطات، لكنه يرى أن النجاح يكمن في حماية فريق العمل من تلك الضغوط والسعي إلى تحقيق الإنجاز بروح متناغمة.

وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات بفضل ما يمتلكه من إمكانيات، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بحفظ الأرقام بقدر اهتمامه بالمعنى والدلالة وراء كل مؤشر، قائلاً: "الرقم بالنسبة لي يجب أن يكون له مدلول واضح لما يعنيه بالنسبة للاقتصاد والمواطن".

واختتم كجوك حديثه برسائل طمأنة للمواطنين قائلاً إن الحكومة تسعى دائمًا لإيجاد حلول واقعية تضمن مصلحة الجميع، وأن التعاون بين الدولة والمجتمع هو السبيل لتجاوز التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

الإعلامي عمرو الليثي وزير المالية الدكتور أحمد كجوك كريم كوجاك الإيجار القديم

