وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل شخصية ومهنية لأول مرة، في حواره ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة، اتسم بالمصارحة والانفرادات.

وأكد كجوك، خلال اللقاء، أنه يفخر بكونه "ابن وزارة المالية والحكومة المصرية"، موضحًا أنه تدرج في العديد من المناصب داخل الدولة وبعض المؤسسات الدولية، مما منحه خبرة واسعة في التعامل مع ملفات الاقتصاد.

وقال: "أنا رجل اقتصاد، أحب عملي وأحرص دائمًا على العمل بروح الفريق، وطموحي الكبير هو خدمة اقتصاد بلدي".

وأضاف أن طبيعة عمل وزارة المالية مليئة بالتحديات والضغوطات، لكنه يرى أن النجاح يكمن في حماية فريق العمل من تلك الضغوط والسعي إلى تحقيق الإنجاز بروح متناغمة.

وتابع: "نحن نعمل عند الناس ولخدمتهم، ونسعى دومًا إلى التطوير من أجل الأفضل".

وعن أكثر ما يثير غضبه، أوضح وزير المالية: "أغضب كثيرًا، لكنني لا أسمح للغضب بأن يؤدي إلى قرارات متسرعة، لأن العمل العام موجه في الأساس لخدمة المواطنين والدولة".

وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات بفضل ما يمتلكه من إمكانيات، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بحفظ الأرقام بقدر اهتمامه بالمعنى والدلالة وراء كل مؤشر، قائلاً: "الرقم بالنسبة لي يجب أن يكون له مدلول واضح لما يعنيه بالنسبة للاقتصاد والمواطن".

وعن بداياته، أشار إلى أن أول قرار اقتصادي مهم اتخذه في حياته؛ كان اختياره دراسة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، بعدما كان مترددًا بين استكمال مسيرته في الرياضة أو التوجه نحو الاقتصاد، ليصبح لاحقًا أحد أبرز الأسماء في هذا المجال.