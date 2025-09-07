قبل بدء الدراسة.. إزاي تعمل اشتراك القطار للطلاب 2025 بسعر مخفض؟

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد2025-2026 ، يبحث الطلبة عن طريقة استخراج اشتراك القطار للطلاب2025 بأسعار مخفضة، والذي يحمل العديد من المزايا لحاملي الاشتراك طوال فترة العام الدراسي بالكامل.

خلال السطور التالية نستعرض للطلاب كيفية استخراج اشتراك القطار للطلاب 2025 ، والأوراق المطلوبة وأماكن استخراجه على مستوى الجمهورية، وذلك وفقاً لهيئة السكة الحديد.

من يستطيع استخراج اشتراك القطار 2025؟

تُصرف هذه الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه فقط بالدرجة الثالثة حتى نهاية الدراسة، ويمكن استخدام الاشتراك أيام العطلات الرسمية والجمعة خلال فترة الدراسة.

تخفيض سعر اشتراك القطار للطلاب 2025

من المزايا التي تمنحها هيئة السكة الحديد للطلبة، تخفيض على سعر اشتراك القطار للطلاب 2025 حيث أنه مُدعم بنسبة 81.25% ، ويتم استخراج اشتراك القطار باستخدام نموذج نقل 256 المعدل بقيمة 5 جنيهات.

اشتراك القطار للطلاب 2025

مدة اشتراك القطار للطلاب 2025

تتراوح مدة اشتراك القطار للطلاب 2025 ، ما بين 3 إلى 9 شهور، ويجوز الامتداد 3 شهور أخرى، للتدريب حسب اعتماد الجهة التابع لها الطالب للدراسة .

كما أن هناك مسافة معينة يوفرها اشتراك القطار للطلاب، حيث حددت هيئة السكة الحديد،أقصى مسافة سفر بالقطر وهي 400 كيلو .

أي درجة في القطر متاحة للطلاب؟

الدرجة المتاحة لـ اشتراك القطار للطلاب 2025 هي:

الثالثة - تحيا مصر الثالثة - تهوية ديناميكية الثالثة - مكيفة

شروط استخراج اشتراك القطار للطلاب2025

حددت هيئة السكة الحديد، عدة شروط لاستخراج اشتراك القطار للطلاب2025، وهي :

استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك

واعتماد المدرسة والجامعة وختم النموذج بختم شعار الجمهورية من الجهة التابع لها الطالب “ المدرسة - ألجامعة”

تقديم صورتين فوتوغرافيتين حديثتين مختومتين

خطوات استخراج اشتراك القطار للطلاب2025

التوجه إلى مكتب الاشتراكات بأي محطة مركزية شراء استمارة الاشتراك بقيمة 5 جنيهات من شباك التذاكر ملء الاستمارة وختمها من المدرسة/الجامعة تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات، مرفقًا معها: عدد 2 صورة شخصية صورة بطاقة الرقم القومي

استخراج اشتراك القطار للطلاب

أماكن استخراج اشتراك القطار للطلاب 2025

-القاهرة (5 شبابيك)

-شبين القناطر (1 شباك)

-شبرا الخيمة (2)

-الجيزة (1)

-أشمون (1)

-الإسكندرية (3)

-سيدي جابر (2)

-دمنهور (2)

-بنها (2)

-طنطا (3)

-قويسنا (1)

-كوم حمادة (1)

-منوف (1)

-المنصورة (2)

-كفر الشيخ (1)

-المحلة الكبرى (1)

-كفر صقر (1)

-الزقازيق (2)

-الإسماعيلية (2)

-منيا القمح (2)

-المنيا (2)

-أسيوط (2)

-نجع حمادي (2)

-بني مزار (1)

-ملوي (1)

-بني سويف (2)

-الواسطي (1)

-سوهاج (2)

-قنا (1)

-الأقصر (1)

-أسوان (1)