قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اشتراك القطار للطلاب 2025 .. الشروط وأماكن الاستخراج

اشتراك القطار للطلاب2025
اشتراك القطار للطلاب2025
رشا عوني

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد2025-2026 ، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن اشتراك القطار للطلاب 2025، حيث تتيح هيئة السكة الحديد خدمة مميزة للطبة وعمل اشتراك القطار خلال فترة الدراسة بأسعار مخفضة.

مزايا اشتراك القطار للطلاب 2025

  • تُصرف هذه الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه فقط بالدرجة الثالثة  حتى نهاية الدراسة
  •  اشتراك القطار للطلاب 2025 مُدعم بنسبة 81.25% ، وذلك وفقاً لموقع هيئة السكة الحديد
  • يتم استخراجها باستخدام نموذج نقل 256 المعدل بقيمة 5 جنيهات.
  • -يمكن استخدام الاشتراك في العطلات الرسمية وأيام الجمع.
  • يستخدم الاشتراك المدرسي شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال مدة صلاحيته.

شروط استخراج اشتراك القطار للطلاب2025

حددت هيئة السكة الحديد، عدة شروط لاستخراج اشتراك القطار للطلاب2025، وهي : 

  •  استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك 
  • واعتماد المدرسة والجامعة وختم النموذج بختم شعار الجمهورية من الجهة التابع لها الطالب “ المدرسة - ألجامعة”
  •  تقديم صورتين فوتوغرافيتين حديثتين مختومتين
أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلبة 2024-2025
اشتراك القطار للطلاب 2025

مدة اشتراك القطار للطلاب 2025

تتراوح مدة اشتراك القطار للطلاب 2025 ، مابين 3 إلى 9 شهور، ويجوز الامتداد 3 شهور أخرى، للتدريب حسب اعتماد الجهة التابع لها الطالب للدراسة . 

 

مسافة اشتراك القطار للطلاب2025

 

هناك مسافة معينة يوفرها اشتراك القطار للطلاب، حيث حددت هيئة السكة الحديد،أقصى مسافة سفر بالقطر  وهي 400 كيلو .

درجة القطر

الدرجة المتاحة لـ اشتراك القطار للطلاب 2025 هي: 

الثالثة - تحيا مصر

الثالثة - تهوية ديناميكية

الثالثة - مكيفة

استخراج اشتراك القطار للطلاب2025 

  1. التوجه إلى مكتب الاشتراكات بأي محطة مركزية
  2. شراء استمارة الاشتراك بقيمة 5 جنيهات من شباك التذاكر
  3. ملء الاستمارة وختمها من المدرسة/الجامعة
  4. تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات، مرفقًا معها:
  5. عدد 2 صورة شخصية
  6. صورة بطاقة الرقم القومي
للعاملين بالقطاع الخاص.. أسعار وشروط الحصول على اشتراكات السكة الحديد
استخراج اشتراك القطار2025

أماكن استخراج اشتراك القطار للطلاب 2025

-القاهرة (5 شبابيك)

-شبين القناطر (1 شباك)

-شبرا الخيمة (2)

-الجيزة (1)

-أشمون (1)

-الإسكندرية (3)

-سيدي جابر (2)

-دمنهور (2)

-بنها (2)

-طنطا (3)

-قويسنا (1)

-كوم حمادة (1)

-منوف (1)

-المنصورة (2)

-كفر الشيخ (1)

-المحلة الكبرى (1)

-كفر صقر (1)

-الزقازيق (2)

-الإسماعيلية (2)

-منيا القمح (2)

-المنيا (2)

-أسيوط (2)

-نجع حمادي (2)

-بني مزار (1)

-ملوي (1)

-بني سويف (2)

-الواسطي (1)

-سوهاج (2)

-قنا (1)

-الأقصر (1)

-أسوان (1)

أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد 2025
اشتراك القطار للطلاب 2025

اشتراك مجاني لهذه الفئة 

 

  • تمنح الهيئة اشتراكات مجانية للطلبة أبناء العاملين بالهيئة بالدرجة الأولى المكيفة او الثالثة العادية تحيا مصر أو الثالثة تهوية أو الثالثة المكيفة طالما أن الطالب منتظم بالدراسة أو منتسب بالجامعة انتساب موجه.
  • يتم صرف تصاريح مرور مدرسية مجانية للطلبة أبناء العاملين بالهيئة لزيارة ذويهم والعودة الى مقر الدراسة مرة كل أسبوع وفى الأعياد والعطلات الرسمية وفى أجازه نصف السنة وعند بدء الدراسة ونهايتها وكذلك عند مرضهم.
  • تستخرج اشتراكات ابناء العاملين بالدرجة الأولى المكيفة او الثالثة العادية تحيا مصر أو الثالثة تهوية أو الثالثة المكيفة وحسب درجة والده او والدته (العاملين بالهيئة) ويحق للطلبة ركوبهم الدرجة المكيفة بعد حجز المقعد لمسافة الاشتراك إذا كان والده او والدته (العاملين بالهيئة) بدرجة كبير فيما فوق وعند تواجده بدون حجز يتم تحصيل الغرامة حسب نوع القطــــــار فقط (فرنساي – اسباني) طبقا للتعليمات .
اشتراك القطار للطلاب2025 استخراج اشتراك القطار للطلبة سعر اشتراك القطار للطلبة اماكن استخراج اشتراك القطار للطلاب موعد بدء الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد