اشتراك القطار للطلاب 2025 .. الشروط وأماكن الاستخراج

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد2025-2026 ، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن اشتراك القطار للطلاب 2025، حيث تتيح هيئة السكة الحديد خدمة مميزة للطبة وعمل اشتراك القطار خلال فترة الدراسة بأسعار مخفضة.

مزايا اشتراك القطار للطلاب 2025

تُصرف هذه الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه فقط بالدرجة الثالثة حتى نهاية الدراسة

اشتراك القطار للطلاب 2025 مُدعم بنسبة 81.25% ، وذلك وفقاً لموقع هيئة السكة الحديد

يتم استخراجها باستخدام نموذج نقل 256 المعدل بقيمة 5 جنيهات.

-يمكن استخدام الاشتراك في العطلات الرسمية وأيام الجمع.

يستخدم الاشتراك المدرسي شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال مدة صلاحيته.

شروط استخراج اشتراك القطار للطلاب2025

حددت هيئة السكة الحديد، عدة شروط لاستخراج اشتراك القطار للطلاب2025، وهي :

استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك

واعتماد المدرسة والجامعة وختم النموذج بختم شعار الجمهورية من الجهة التابع لها الطالب “ المدرسة - ألجامعة”

تقديم صورتين فوتوغرافيتين حديثتين مختومتين

اشتراك القطار للطلاب 2025

مدة اشتراك القطار للطلاب 2025

تتراوح مدة اشتراك القطار للطلاب 2025 ، مابين 3 إلى 9 شهور، ويجوز الامتداد 3 شهور أخرى، للتدريب حسب اعتماد الجهة التابع لها الطالب للدراسة .

مسافة اشتراك القطار للطلاب2025

هناك مسافة معينة يوفرها اشتراك القطار للطلاب، حيث حددت هيئة السكة الحديد،أقصى مسافة سفر بالقطر وهي 400 كيلو .

درجة القطر

الدرجة المتاحة لـ اشتراك القطار للطلاب 2025 هي:

الثالثة - تحيا مصر

الثالثة - تهوية ديناميكية

الثالثة - مكيفة

استخراج اشتراك القطار للطلاب2025

التوجه إلى مكتب الاشتراكات بأي محطة مركزية شراء استمارة الاشتراك بقيمة 5 جنيهات من شباك التذاكر ملء الاستمارة وختمها من المدرسة/الجامعة تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات، مرفقًا معها: عدد 2 صورة شخصية صورة بطاقة الرقم القومي

استخراج اشتراك القطار2025

أماكن استخراج اشتراك القطار للطلاب 2025

-القاهرة (5 شبابيك)

-شبين القناطر (1 شباك)

-شبرا الخيمة (2)

-الجيزة (1)

-أشمون (1)

-الإسكندرية (3)

-سيدي جابر (2)

-دمنهور (2)

-بنها (2)

-طنطا (3)

-قويسنا (1)

-كوم حمادة (1)

-منوف (1)

-المنصورة (2)

-كفر الشيخ (1)

-المحلة الكبرى (1)

-كفر صقر (1)

-الزقازيق (2)

-الإسماعيلية (2)

-منيا القمح (2)

-المنيا (2)

-أسيوط (2)

-نجع حمادي (2)

-بني مزار (1)

-ملوي (1)

-بني سويف (2)

-الواسطي (1)

-سوهاج (2)

-قنا (1)

-الأقصر (1)

-أسوان (1)

اشتراك القطار للطلاب 2025

اشتراك مجاني لهذه الفئة