صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن الجيش الروسي وصل إلى ضواحي مدينة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال بوشيلين، في تصريح بثته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية،: "نرى أيضًا تقدماً داخل ديميتروف، وقد وصلت القوات الروسية بالفعل إلى ضواحيها، وحررت مناطق جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير مجموعة "الشرق" الروسية بلدة خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وقالت الوزارة في بيانها اليومي،: "قامت وحدات من مجموعة الشرق بتحرير قرية خوروشييه التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك بعد عمليات تقدم دؤوبة".

وبلغت خسائر أوكرانيا في مناطق نفوذ قوات "الشرق"، ما يصل إلى 200 جندي، و4 مركبات قتالية مدرعة و8 سيارات، و3 مدافع، وتم تدمير مستودع للذخائر، وقامت وحدات من مجموعة "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا ومالايا ريبيتسا ويوناكوفكا بمقاطعة سومي.

وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشوجونوفكا ولوشاكوفو وأمبارنوي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف

وفقدت القوات الأوكرانية أكثر من 175 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 مركبة ومدفعين ميدانيين و3 محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودعين للذخائر الميدانية.

وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" مواقع مهمة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، في مناطق سينكوفو، بوروفسكايا أندرييفكا، سمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 230 عسكريا و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، و24 سيارة، وراجمة صواريخ، و4 مدافع ميدان، كما تم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات و7 مستودعات ذخيرة.