وزير المالية يكشف أسرار حياته: من ملاعب كرة القدم إلى قيادة الاقتصاد المصري

في حوار خاص لبرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي عبر شاشة الحياة، فتح وزير المالية د. أحمد كجوك قلبه للجمهور، كاشفًا عن الوجه الإنساني لشخصية اعتاد الناس أن تراه في إطار الاقتصاد والسياسة فقط.

وكشف أحمد كجوك أنه بدأ مسيرته لاعبًا لكرة القدم، حيث لعب لنادي هليوبوليس ثم انتقل إلى أندية أخرى داخل مصر وخارجها، قبل أن يتجه لدراسة إدارة الأعمال في الجامعة، ليجد نفسه منجذبًا إلى مادة الاقتصاد، وهو ما شكل نقطة التحول في مساره الأكاديمي والمهني.

وقال الوزير: "كنت عاشقًا للرياضة، بدأت كمهاجم ثم عدت إلى منتصف الملعب، وأشجع النادي الأهلي بكل انتماء، معجب بعدد من لاعبيه منهم ديانج، علي معلول، أفشة، وزيزو، وكذلك لاعب بيراميدز إبراهيم عادل"، مضيفًا أنه حضر مباريات كأس العالم للأندية لتشجيع الأهلي، مؤكّدًا أن الرياضة عنصر أساسي للحفاظ على الصحة والتركيز.

ولم يخلُ الحوار من التطرق لملفات الاقتصاد، حيث أوضح كجوك رؤيته بشأن التحديات التي تواجه مصر في ظل التضخم وتذبذب الأسعار، مشددًا على أهمية الجهود الحكومية لضبط السوق وتعزيز التصدير. كما توقف عند ملف الضرائب، قائلًا إن "البعض ينظر إليها كـبعبع"، معبرًا عن أمله في أن تتغير هذه النظرة عبر خطط أكثر شفافية وعدالة.

وتناول الوزير أيضًا حياته الأسرية، متحدثًا بصراحة عن تأثير المسؤولية على حياته الخاصة، ومؤكدًا أن العمل العام يتطلب تضحيات كبيرة.