قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير المالية: "أنا في النهاية مواطن".. أحمد كجوك يكشف كواليس حياته ويؤكد: نعمل عند الناس

وزير المالية
وزير المالية

في حوار استثنائي داخل برنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، فتح وزير المالية د. أحمد كجوك قلبه للجمهور، متحدثًا بصراحة عن نظرته لنفسه كمسؤول، وطبيعة التحديات التي يواجهها في موقعه، مؤكدًا أن "الوزير في النهاية مواطن عادي يعود كل يوم إلى منزله وأسرته".

وأوضح وزير المالية د. أحمد كجوك، أنه يتأثر بردود فعل المواطنين على القرارات الاقتصادية، مضيفًا: "أشعر بالضيق عندما أرى أن هناك غضبًا من الناس تجاه قرار ما، حتى وإن كان القرار ضروريًا ومهمًا على المدى الطويل، لكنه قد لا يظهر إيجابيًا في المدى القصير"، مشددًا على أهمية شرح القرارات وتوضيح أهدافها للمجتمع حتى تلقى القبول والدعم.

وتحدث وزير المالية د. أحمد كجوك، للمرة الأولى عن الجانب الإنساني لمسؤولي الدولة، لافتًا إلى أنه مثل أي موظف حكومي أو مواطن عادي، يحتاج عند عودته إلى منزله ومجتمعه أن يسمع كلمة طيبة بدلاً من العتاب الدائم. 

وقال: “جميعنا نحب أن نسمع إشادة بما نقوم به، وليس عتابًا أو تساؤلًا من نوع: إنتو عاملين فينا إيه؟”

وحول سؤال ما إذا كان الناس تظلم وزير المالية، أجاب كجوك: "أحلم أن تتغير هذه النظرة، فهناك وزارات مطالبة بقرارات صعبة وغير شعبية، لكن هذا لا ينفي أن دور وزارة المالية أكبر بكثير من مجرد أرقام ومؤشرات مالية"، موضحًا أن الوزارة تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المصري وفي حياة المواطنين اليومية.

وأشار الوزير إلى أن المؤشرات المالية ليست الهدف النهائي بحد ذاتها، بل مجرد أداة لقياس الأداء الاقتصادي، مؤكدًا: “لن أكون سعيدًا فقط لأن الأرقام جيدة بينما الاقتصاد الحقيقي يعاني، وما يهم هو قوة النشاط الاقتصادي، الاستثمار، خلق فرص العمل، ونجاح الأفراد والشركات، فهذا هو ما ينعكس إيجابًا على ميزانية الدولة.”

واختتم حديثه بالتأكيد على أن وزارة المالية تعمل "عند الناس"، معتبرًا أن قوة الاقتصاد الحقيقي وشراكة المستثمرين والممولين هي السبيل الأمثل لتعزيز إيرادات الدولة وتحسين حياة المواطنين.

المالية وزير المالية عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

صلاة الخسوف

موعد صلاة الخسوف اليوم الأحد.. اعرف كيفية أدائها

ترشيحاتنا

القس فيلوباتير نصر

«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها.. افتتاح جلسات لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية بموسكو

اليوم العالمي للهواء النظيف

تحت شعار السباق من أجل الهواء.. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد