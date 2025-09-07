خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو

قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدرًا مسؤولًا داخل النادي الأهلي كشف لبرنامج «ستاد المحور» كل ما يدور داخل الغرف المغلقة منذ أول اجتماع بعد رحيل ريبيرو حتى اللحظة.

وتابع الغندور خلال برنامجه «ستاد المحور»: «الأهلي حتى اللحظة لم يختر مديره الفني الجديد، الأهلي وضع في البداية 30 مدربًا على طاولة الاجتماعات، وتم تصفيتهم إلى 10 مدربين بناءً على وجهة النظر الفنية والمتطلبات المالية للتعاقد مع أحدهم».

وأضاف: «بعد تصفيتهم، تم إسناد التواصل مع المدربين وممثليهم لعدد من المسؤولين داخل النادي مثل خالد مرتجي وأسامة هلال وأحمد حسام عوض».

وأكمل: «في الوقت الحالي يتم عمل مقابلات مع المدربين وممثليهم عبر "زووم" لتقليص القائمة إلى 3 أسماء فقط».

واستطرد الغندور: «وكما أكدنا في وقت سابق، الأهلي يضع من 3 إلى 3.5 مليون دولار كراتب سنوي للمدير الفني، ولن يتم زيادة هذا الرقم إلا في أضيق الحدود».