وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

تصدر اسم اللاعب الراحل إبراهيم شيكا محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تصريحات الفنانة وفاء عامر بشأن طبيعة علاقتها به، حيث أوضحت أنها تعرضت لحملة هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جمهور الشارع يختلف عن جمهور السوشيال ميديا.





وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الشفرة” على قناة الشمس، بحضور زوجة اللاعب، قالت وفاء إنها تعرفت على إبراهيم في أيامه الأخيرة، مؤكدة أنها وقفت بجانبه من باب المساعدة الإنسانية وليس لأي غرض آخر.





وشددت على أن دعمها كان “لوجه الله”، نافية سعيها لأي مكاسب شخصية أو سياسية من وراء تلك العلاقة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

