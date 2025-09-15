محامية بوسي شلبي تكشف حقيقة الشائعات: زواجها من محمود عبدالعزيز استمر حتى رحيله

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن ما يردده دفاع الشاكين في القضية بشأن علاقة موكلتها بالفنان الراحل محمود عبدالعزيز لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات تمثل تحريفًا لقرارات النيابة العامة وافتراءً عليها.

وقالت الفضالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” المذاع على قناة صدى البلد 2، إن النيابة العامة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية وسماع شهادة الشهود، ومن بينهم داليا ابنة شقيقة الفنان الراحل التي عاشت معهم في منزل الأسرة وشهدت على تفاصيل حياتهما الزوجية.

وأضافت أن التحقيقات أثبتت بشكل قاطع أن الفنان الراحل جدّد بطاقة الرقم القومي بنفسه قبل وفاته، ما يؤكد استمرار زواجه من بوسي شلبي لمدة عشرين عامًا دون انقطاع حتى رحيله.