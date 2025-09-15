بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وللقصر من أبناء المحامين المتوفين بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك بقيمة إجمالية وصلت لـ 19,183,000، بواقع 500 جنيه لكل مستفيد.

وقال علام في بيان صحفي: جاء قرار المنحة الاستثنائية طبقاً الآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 147لسنة2019

تقرر ما يلى :

يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد لعام2025- 2026 قدرها 500 خمسمائة جنيهًا لكل ابن قاصر من أبناء السادة المحامين المتوفين الذين يتقاضون معاش النقابة، وعددهم 10715 ابن قاصر بإجمالي مبلغ وقدرة 5,357,500 (خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة) جنيها.

وكذلك لكل صاحب معاش من المستفيدين من معاش النقابة وعددهم ملفاتهم 27651

بإجمالي مبلغ 13,825,500 (ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرين ألف وخمسمائة) جنيهًا.

ليكون إجمالى المبلغ المنصرف مبلغ وقدرة 19,183,000فقط (تسعة عشر مليوناً ومائة وثلاثة وثمانون ألف جنيهًا).

على أن يكون صرف المنحة اعتباًا من اليوم الإثنين الموافق 15/9/2025.