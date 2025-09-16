حقيقة وجود شرط جزائي في عقد بيزيرا.. ومحاميه يؤكد: هدفه إسعاد جمهور الزمالك

أكد برونو مارتينالي محامي البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن هدف اللاعب فى الفترة الحالية ينصب على إسعاد جمهور القلعة البيضاء،ومواصلة الأداء الجيد الذى ظهر عليه مع الفريق.

ورفض مارتينالي خلال تصريحات خاصة لـ ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، الحديث أو الإفصاء عن أى شروط جزائية فى عقد اللاعب خوان بيزيرا، لافتاً إلى أن اللاعب أمام هدف وحيد فى الفترة الحالية وهو كيفية إسعاد جماهير الزمالك.

وأشار محامي بيزيرا إلى أنه لا يتدخل فى أزمة مستحقات نادى أوليكساندريا الأوكراني فى صفقة انتقاله إلى نادى الزمالك مؤكداً أن هذا الشأن يخص الناديين.