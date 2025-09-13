تجديد حبس 4 متهمين فى قضية محامي حلوان

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس 4 متهمين فى قضية مقتل محامي حلوان

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في حلوان عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل محامي حلوان الشاب، حيث تبين أن المجني عليه قفز من شرفة شقته خوفًا من بطش المتهمين الأربعة به، ولم يتم إلقاؤه من الشرفة.

وتبين أن المتهمين حضروا إلى شقة أخرى بنفس العقار واقتحموا شقته في الثالثة فجرًا بالخطأ، وعندما قاموا بتهديده حاول الهروب منهم فقفز من الطابق الرابع وسقط مصابًا، ثم جرى نقله إلى مستشفى 15 مايو حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بالعثور على جثة محامٍ شاب يُدعى عبد الرحمن، في العقد الرابع من عمره، عليها آثار سحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

وكشفت تحريات المباحث في حلوان والمعاينة الأولية وجود بعثرة في محتويات الشقة، مع سلامة الأبواب والنوافذ، ووجود جثة المحامي داخل الشقة مرتديًا كامل ملابسه، ويظهر عليها إصابات ظاهرية وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، والتي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة.