لعنة الميراث.. إطلاق الرصاص على منزل محامي في الحوامدية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اتهام محامي لمجهولين بإطلاق النيران صوب منزله دون حدوث إصابات.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الحوامدية، بإبلاغ محامي بإطلاق مجهولون الرصاص صوب منزله، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ لفحص ملابساته وبالمعاينة وجد أثار طلقات في جدار الطابق الأرضي لمنزله.

أسفرت التحريات الأولية عن وجود خلافات بين المحامي وأبناء عمه حول الميراث أدى لنشوب مشاجرة بين عدد من أفراد عائلة واحدة، وإطلاق نار تجاه منزل أحدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.