إيناس مكي: عمري ما كلمت أحمد مكي أني عايزة أشتغل معاك

تحدثت الفنانة إيناس مكي عن موقفها من الوسط الفني، مؤكدة أنها ترفض اللجوء إلى ما وصفتها بـ«الشلالية»، ولا تسعى للحصول على أدوار عبر طلبها من المخرجين أو المنتجين.

وأضافت مكي خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة "صدى البلد 2"،: «عمري ما كلمت أحمد مكي وقولتله: يا أحمد عايزة أشتغل معاك في مسلسل، وأنا واثقة إنه لو في دور مناسب هيكلمني لأنه بمثابة ابني».

وأوضحت أن هذا المبدأ ينطبق على حياتها كلها، قائلة: «الجزء ده مش موجود في شخصيتي، عمري ما طلبت حاجة من حد حتى من والدتي، وده مبدأي في حياتي وشغلي».