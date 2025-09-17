إيناس مكي تستعيد ذكرياتها مع «ناس وناس» و«أوان الورد» و«التوأم»

استرجعت الفنانة إيناس مكي أبرز محطاتها الفنية، مؤكدة أن مشاركتها في مسلسل «ناس وناس» الذي استمر لثلاثة مواسم رمضانـية، كانت من الأعمال المميزة في مسيرتها، خاصة دور المذيعة الكوميدية الذي أثار جدلًا بين بعض الإعلاميات في ذلك الوقت، مشيرة إلى تعاونها مع نجوم كبار مثل محمد هنيدي، علاء ولي الدين، نجاح الموجي، أحمد راتب.

كما تحدثت خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة "صدى البلد 2"، عن مسلسل «أوان الورد» الذي جمعها بالنجمة يسرا، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف، حيث جسدت شخصية صديقة البطلة المسيحية، معتبرة أن الدور كان قريبًا إلى قلبها لما حمله من رسائل إنسانية.

ولفتت إلى أنها شاركت مسلسل «التوأم» أمام ليلى علوي ويوسف شعبان، من إخراج مجدي أبو عميرة، مؤكدة أن هذه الأعمال منحتها رصيدًا جماهيريًا كبيرًا.

وأكدت أن النجاح لا يتحقق بسهولة، لكنه ثمرة جهد وصبر وتعاون مثمر مع كبار النجوم، وهو ما ساعدها على تكوين مسيرة فنية ما زالت تحظى بحب الجمهور.