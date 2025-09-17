قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
عاوزين يسكتوني.. تامر عبدالحميد: 700 ألف جنيه ثمن حملة لتشويه صورتي عند جمهور الزمالك
امتحان عملي في مادة التربية الرياضية لأولى و2 ثانوي بالعام الدراسي الجديد
إيناس مكي تستعيد ذكرياتها مع «ناس وناس» و«أوان الورد» و«التوأم»

إسراء صبري

استرجعت الفنانة إيناس مكي أبرز محطاتها الفنية، مؤكدة أن مشاركتها في مسلسل «ناس وناس» الذي استمر لثلاثة مواسم رمضانـية، كانت من الأعمال المميزة في مسيرتها، خاصة دور المذيعة الكوميدية الذي أثار جدلًا بين بعض الإعلاميات في ذلك الوقت، مشيرة إلى تعاونها مع نجوم كبار مثل محمد هنيدي، علاء ولي الدين، نجاح الموجي، أحمد راتب.

كما تحدثت خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة "صدى البلد 2"، عن مسلسل «أوان الورد» الذي جمعها بالنجمة يسرا، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف، حيث جسدت شخصية صديقة البطلة المسيحية، معتبرة أن الدور كان قريبًا إلى قلبها لما حمله من رسائل إنسانية.

ولفتت إلى أنها شاركت مسلسل «التوأم» أمام ليلى علوي ويوسف شعبان، من إخراج مجدي أبو عميرة، مؤكدة أن هذه الأعمال منحتها رصيدًا جماهيريًا كبيرًا.

وأكدت أن النجاح لا يتحقق بسهولة، لكنه ثمرة جهد وصبر وتعاون مثمر مع كبار النجوم، وهو ما ساعدها على تكوين مسيرة فنية ما زالت تحظى بحب الجمهور. 

