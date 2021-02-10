نشرة المرأة والصحة.. المتعافون يحتاجون لجرعة من لقاح كورونا.. خطأ شائع يزيد نمو السرطان.. و10 أطعمة تحاربه.. أهمية العاطفة فى حياة طفلك

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي:

طحن الأسنان أو الجز على الأسنان هو ما يسمى صرير الأسنان، اعلم أن طفلين إلى ثلاثة

من كل عشرة لديهم عادة صرير الأسنان أو صرير الفكين، يُسمى صرير الأسنان طبيًا ، وعادة ما يحدث صرير الأسنان عندما يكون

في نوم عميق أو تحت الضغط.