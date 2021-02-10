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نشرة المرأة والصحة.. المتعافون يحتاجون لجرعة من لقاح كورونا.. خطأ شائع يزيد نمو السرطان.. و10 أطعمة تحاربه.. أهمية العاطفة فى حياة طفلك

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:14 م
عادات تسبب السرطان
عادات تسبب السرطان
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نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي:


طحن الأسنان أو الجز على الأسنان هو ما يسمى صرير الأسنان، اعلم أن طفلين إلى ثلاثة أطفال من كل عشرة لديهم عادة صرير الأسنان أو صرير الفكين، يُسمى صرير الأسنان طبيًا ، وعادة ما يحدث صرير الأسنان عندما يكون الأطفال في نوم عميق أو تحت الضغط.


كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة نيوشاتيل السويسرية، ان المتعافين من فيروس كورونا لا يحتاجون أكثر من جرعة واحدة من اللقاح لكي تستطيع أجسامهم في قتل الفيروس.


يعد تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية أمرًا بالغ الأهمية لطفلك، وفقا لما نشره موقع "هيلثي"، فإن التطور العاطفي يساعد الطفل  على التصرف بطريقة مناسبة لاحقًا، ويعطي فهمًا جيدًا للحياة التي يعيشها ويساعده على التحكم خلال المرحلة الانتقالية للوصول إلى مرحلة البلوغ.


يقع الكثير من الأشخاص فى خطا شائع قد يسبب السرطان ويجعله ينمو يوما بعد يوم دون أن يشعر المريض، لذلك نحذر من التعرض المفرط للشمس وننصح ببعض الأطعمة التى تحارب نمو السرطان.

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