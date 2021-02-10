صفي ذهن طفلك قبل النوم... خطوات تمنعه من الجز على الأسنان

طحن الأسنان أو الجز على الأسنان هو ما يسمي بصرير الأسنان اعلم إن طفلين إلى ثلاثة أطفال من كل عشرة لديهم عادة صرير الأسنان أو صرير الفكين، يُسمى صرير الأسنان طبيًا ، وعادة ما يحدث صرير الأسنان عندما يكون الأطفال في نوم عميق أو تحت الضغط.

تشمل الأسباب الأخرى لهذه العادة التسنين ، واختلال الأسنان العلوية والسفلية ، والألم. بينما يتخلص معظم الأطفال من هذه العادة بمجرد أن يفقدوا أسنانهم اللبنية ، يواصل آخرون هذه العادة حتى سن المراهقة.

كيف تمنع صرير الأسنان؟

حدد السبب قبل محاولة التوقف عن هذه العادة. أي شيء متعلق بالتسنين وألم في العضلات يكون مؤقتًا.

يمكن أيضًا تجنب صرير الأسنان المرتبط بالإجهاد من خلال معالجة السبب. تحدث إلى طفلك عن الأشياء التي تزعجه أو تجعله يشعر بالتوتر ، وساعده على إيجاد مخرج.

في بعض الحالات ، قد تكون زيارة الأسنان مفيدة.

إذا حدث صرير الأسنان قبل النوم أو أثناء النوم ، فاجعله يسترخي قبل النوم من خلال تقديم حمام دافئ أو قراءة كتاب.

مصدر المعلومات موقع بولد سكاى الهندى الشهير.