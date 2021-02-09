طرق التخفيف من معاناة الطفل فى حالة الطلاق

يؤجل بعض الأزواج فكرة الطلاق، تخوفا على الأبناء، فهو ليس بأمر سهل على الأطفال مما يعرضهم للكثير من الاضطرابات النفسية والشعور بوصمة داخل المجتمع ليس لديهم ذمب فيها، بالرغم من ارتفاع نسبة الطلاق خلال السنوات الأخيرة.





كيفية التخفيف من معاناة الطفل في حالة الطلاق

من المقبول أن ينفصل الزوج والزوجة ، لكن يجب على الأم والأب البقاء معًا دائمًا من أجل أطفالهما. ربما تكون أفضل طريقة لمنع الطفل من المعاناة هي حل النزاع والعودة معًا كعائلة سعيدة. ومع ذلك ، إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فإليك بعض النصائح للحفاظ على قوة الطفل الذهنية:





1. لا تدع الطلاق الوشيك سرا:

قد يؤدي الكشف عن طلاق وشيك في اللحظة الأخيرة إلى إرباك الطفل وصدمه. أخبر الطفل عن طريقة قرارك قبل أن تصل إليه. أخبره أن أمي وأبي قررا العيش بشكل منفصل ، وليس هو / هي السبب وراء ذلك. لا تحط من قدر شريكك أو تلومه على الطلاق ، واجعل كلامك مناسبًا للأطفال.





2. الاستمرار في المشاركة كآباء:

تنص الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين على أن الأطفال المطلقين يكونون أفضل حالًا عندما يستمر الآباء في المشاركة في تربيتهم. على الرغم من الطلاق ، تأكد من الاحتفال بجميع المناسبات العائلية المهمة ، وخاصة عيد ميلاد طفلك ، معًا. استمر في توجيه طفلك كوالد حتى يتمتع بطفولة صحية. أخبرهم أن قرارك لا يجب أن يؤثر على حياتهم وأنهم يستمرون في ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي مثل الذهاب إلى المدرسة والدراسة واللعب مع الأصدقاء.





3. حافظ على روتين صحي:

هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة. لا تدع الطلاق يعطل روتين طفلك عندما يكون رضيعًا أو رضيعًا. استمر في الرضاعة والاستحمام والنوم ، كل ذلك في نفس الوقت كما كان من قبل. احتضن الطفل واجعله نقطة لقضاء وقت ممتع. كل ذلك سيجلب إحساسًا بالحياة الطبيعية في حياة الطفل.





4. تجنب نزاعات الحضانة الطويلة والغامضة:

نزاع الحضانة هو الخلاف القانوني القبيح بين الأزواج المطلقين حول حقوق الوصاية على الطفل. يتم تسويتها في محكمة قانونية ويمكن أن تستغرق وقتًا طويلًا للغاية لحلها. قد يجد الأطفال هذه التجربة مرهقة خاصة إذا ألقت المحكمة العبء على الطفل ، من خلال مطالبتهم / منها باختيار أحد الوالدين. لمنع معاناة الطفل ، يجب إبعاده عن أي إجراءات قانونية. بدلًا من ذلك ، اختر تربية الطفل معًا كآباء ، على الرغم من الانقسام كزوجين.





5. لا تمنع لقاء الوالد الآخر:

إذا فزت بحضانة الطفل ، فلا تقيد أو تمنع الطفل من مقابلة الوالد الآخر. تذكر أن زوجك السابق لا يزال الوالد البيولوجي لطفلك وله نفس القدر من الحقوق. عندما يتمكن الأطفال من الوصول إلى كلا الوالدين ، فإنهم يتمتعون بطفولة طبيعية ، حتى لو كان الوالدان لا يعيشان معًا تحت سقف واحد.

يمكن أن تساعد هذه النصائح في منع حدوث ندبات عقلية طويلة المدى للطفل ، وتتيح له التمتع بطفولة سعيدة وطبيعية.

الطلاق حبة مريرة لك ولأطفالك. ولكن إذا لم يكن لديك خيار آخر سوى اختياره ، فتأكد من عدم تأثر أطفالك في المشاجرة. أمامهم طريق طويل ليقطعوه في حياتهم ولا يمكن أن يكون طلاقك عائقا أمام نموهم.