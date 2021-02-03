كيفية التعامل مع الطفل لحفظ أسرار المنزل

قال الدكتور جمال فرويز، إن الطفل الصغير دائما ما يبحث عن تحقيق ذاته والاستقلالية، فبالتالى يبدأ بتجميع المعلومات من القريبين منه لمعرفة أخبار عن الوالدين، ونقله ما يحدث داخل المنزل من معلومات.





وأضاف "فرويز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطفل يبوح بالأسرار أما بالشعور بالاستقلالية أو أن يكون لديه نوع من أنواع الحرمان العاطفى، فيقوم بتعويضها بالاهتمام بالآخرين واستخراج معلومات ليس لهم الصفة أنهم يعرفونها.





وتابع أنه من أجل جعل الطفل واثق من نفسه يجب إعطاؤه شعورا بالاستقلالية ، أى إعطاؤه الحق فى إختياره للملابس، حيث أنها تعطى ثقة للذات.





وأكد أن المشاكل النفسية و المتفاقمة تكون نتيجة عدم إعطاء الاستقلال للطفل، لافتا إلى أن 30 من حالات تعاطى المخدرات هى الاعتمادية من الوالدين والاعتماد كليا منهم.



