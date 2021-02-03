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مرأة

من التدريب على الحمام للعقاب... كيفية التعامل مع الطفل العنيد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:07 م
التعامل مع الطفل
التعامل مع الطفل العنيد
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أسماء عبد الحفيظ

 الطفل العنيد وكيفية التعامل معه، كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير فيما يلي عن بعض المشكلات الشائعة التي من المحتمل أن يواجهها الآباء أثناء التعامل مع طفل عنيد

1. كيفية تدريب الطفل العنيد على استخدام الحمام؟
التدريب على استخدام الحمام صعب كما هو ، لكن عندما تتعامل مع طفل عنيد ، يمكن أن يصبح الأمر مؤلمًا. يمكنك تدريب طفلك العنيد العدواني البالغ من العمر ثلاث سنوات عن طريق:

أتحدث عنها.
شرح لهم كيف يتم ذلك.
اجعل الأمر ممتعًا - لا تكن جادًا إذا رفض طفلك استخدام المرحاض.
تذكر أن الطفل العنيد قد يستغرق وقتًا أطول لتعلم استخدام المرحاض أكثر من الطفل المطيع. عليك التحلي بالصبر والعمل مع طفلك لمساعدته على الوصول إلى الهدف ، بدلًا من دفعه نحوه.

2. كيف تجعل الطفل العنيد يأكل؟
يميل الأطفال إلى أن يكونوا متحمسين للغاية عندما يتعلق الأمر بالطعام. بعد قولي هذا ، لا يمكنك دائمًا إطعام طفلك ما يريد. أفضل طريقة للتأكد من حصول أطفالك العنيدين على ما هو جيد لهم هي جعل وقت العشاء ممتعًا.

استخدم طرقًا مبتكرة لتقديم الطعام لطفلك.
اجعلهم يشاركون على مائدة العشاء (اطلب منهم إعداد الطاولة وتقديمها وما إلى ذلك).
شجعهم على تجربة الطعام (قضمة واحدة فقط) قبل رفضه. قدم لهم أجزاء صغيرة من كل شيء ودعهم يختارون.
كافئهم بالحلوى أو بمكافأة إذا أنهوا وجبتهم.
3. كيف تعاقب الطفل العنيد؟
يحتاج الأطفال إلى القواعد والانضباط. يجب أن يعلم طفلك أنه ستكون هناك عواقب جيدة أو سيئة على أفعاله.

تأكد من أنهم على دراية كاملة بعواقب خرق القواعد.

يجب أن تكون العواقب فورية ، خاصة عندما تتعامل مع الأطفال حتى يتمكنوا من ربط أفعالهم بالنتيجة. يمكن أن تكون فترات الاستراحة ، أو تقليل وقت اللعب ، أو وقت مشاهدة التلفاز ، وتخصيص القليل من المهام المنزلية ، من الطرق القليلة لتأديب الطفل. يمكنك أيضًا أن تكون مبدعًا في العواقب ، بناءً على المشكلة.

تذكر أن الفكرة ليست معاقبة الطفل ولكن جعله يدرك أن سلوكه خاطئ.

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